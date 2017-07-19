Українська сторона у Мінську закликала Росію засудити заяву бойовиків про "Малоросію"

Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) в Мінську закликала делегацію Російської Федерації засудити заяву бойовиків про "Малоросію", що суперечить Мінському процесу. Про це у Facebook написала прес-секретар екс-президента України, представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Заяви про т.зв. «Малоросію» не відповідають засадам Мінського процесу і не сприяють врегулюванню ситуації на Донбасі. Спроба поділу України не нова, і ще в 2014 році вона зазнала краху. Замість того, щоб говорити про реінтеграцію, на яку спрямований Мінський процес, представники ОРДО заявляють про якісь окремі треки, які йдуть врозріз з узятими на себе зобов'язаннями", - зазначила вона.

"Тристороння контактна група закликала утриматися від будь-яких конфронтаційних заяв, які суперечать Мінським угодам", - додала Оліфер.

"У цьому контексті закликаємо Російську Федерацію на всіх рівнях засудити цей неприйнятний крок ОРДО, який є тотальним порушенням Мінських угод", - наголосила вона.

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Як повідомляли російські ЗМІ, 18 липня ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко запропонував «замість України» створити «перехідну державу» «Малоросія». За словами Захарченка, «створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі».

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява терориста свідчить про намір президента РФ Володимира Путіна відновити просування військової агресії вглиб України.

У свою чергу представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначив, що заява Захарченка блокує Мінський переговорний процес щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, федеральний міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Себастьян Курц висловив стурбованість відповідною заявою Захарченка, і у зв'язку з цим закликав контрольованих Росією бойовиків не ставити під загрозу виконання Мінських угод.