Поляков не з’явився у поліцію, щоби на нього одягли електронний браслет — речник Нацполіції

Народний депутат Максим Поляков проігнорував виклик до поліції, де йому мали одягти електронний браслет на виконання ухвали Солом’янського районного суду Києва про запобіжний захід.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

“В суботу об 11-й годині його чекали в Черкаському обласному відділі поліції співробітники НАБУ і поліцейські. Він не з’явився”, - сказав речник.

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Також він пояснив, чому на Полякова очікували саме в обласній поліції Черкаської області: “Тому, що в постанові суду вказано два місця його проживання — це Київ і одне з міст Черкаської області”.

Нагадаємо, що сьогодні Поляков заявив, що ніхто з Нацполіції не намагався одягнути на нього електронний браслет.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня суддя Солом’янського районного суду Тарас Оксюта виніс ухвалу, згідно з якою Поляков в п’ятиденний термін має внести на рахунок суду у Держказначействі 304 тис. грн, що становить 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Окрім того, суд поклав на підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю, прибувати за вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду. Не відлучатися з міста Києва та міста Умані без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду. Повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи. А також здати всі свої паспорти: громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в’їзд-виїзд з України.

Крім того, Полякова зобов’язали утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Поляков заявив, що не збирається вносити заставу і виконувати назначені судом обов'язки (крім спілкування зі свідками), оскільки вважає ухвалу суду неконституційною.