Порошенко анонсував зміни в законодавстві про призначення та звільнення омбудсмена

Президент Петро Порошенко внесе на розгляд парламенту пропозиції щодо змін до законодавства про омбудсмена. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як нагадали у прес-службі, 31 липня президент підписав закон «Про Конституційний Суд України». Цей закон спрямований на реалізацію змін до Конституції щодо організації та діяльності Конституційного суду, статусу суддів Конституційного суду та інституту конституційної скарги – нового додаткового механізму захисту прав і свобод людини.

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«Без цього закону зазначені прогресивні конституційні новації не можуть запрацювати на практиці, а тому зволікання із введенням його у дію є неприпустимим. Разом з цим, в прикінцеві положення цього закону народними депутатами були включені норми щодо процедури призначення та звільнення омбудсмена. Це не стосуються функціонування Конституційного суду. Тим не менш, парламент ухвалив закон про Конституційний Суд в цілому разом із цими нормами, а тому введення закону в дію без них неможливе», - зазначається в повідомленні.

У зв’язку з тим, що питання процедури призначення та звільнення омбудсмена потребує окремого вирішення, найближчим часом президент внесе на розгляд парламенту пропозиції щодо внесення змін до закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та закону «Про Регламент Верховної Ради України» в частині призначення та звільнення омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня президент Петро Порошенко підписав Закон "Про Конституційний Суд України", який був прийнятий Верховною Радою 13 липня. Правозахисники, підписали звернення до Порошенка з закликом не підписувати закон про Конституційний Суд, який передбачає відкрите голосування за кандидатуру омбудсмена.