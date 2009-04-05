У Росії побачили, що тема України в НАТО "поїхала на довгі-довгі роки"

Ювілейний саміт НАТО показав, що Україна і Грузія віддалилися від вступу в Альянс.

Про це в інтерв`ю російському каналу «Вести» сказав Постійний представник РФ при НАТО Дмитро РОГОЗІН.

“Відбулися глибокі зміни у позиції Альянсу, і тема України і Грузії "поїхала" на довгі-довгі роки. Сьогодні Україна і Грузія далі від НАТО, ніж навіть 5-6 років тому", - сказав Д.РОГОЗІН.

На його думку, це сталося через російсько-грузинський конфлікт у серпні минулого року.

“Тепер просто не зрозуміло, яку Грузію треба приймати у свій склад. Виходить так, що треба, мабуть, визнати всім натовським країнам Південну Осетію і Абхазію, і лише після цього, відділивши їх від Грузії, вже приймати частину Грузії, що залишилася, до складу НАТО. Інакше їм доведеться приймати Грузію у радянських кордонах разом із нашими військовими бригадами, а також базами", - сказав Д.РОГОЗІН.

Окрім цього, він вважає, що обрання новим Генсеком НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА не обіцяє Росії якихось сюрпризів.

“А.РАСМУССЕН, звичайно, не мед", - сказав Д.РОГОЗІН, зазначивши, що А.РАСМУССЕН добре відомий Росії своєю роботою на посаді прем`єр-міністра Данії.

“Це людина старих демократичних європейських поглядів, правих поглядів. Від нього слід очікувати не якихось сюрпризів, а розвитку тих тенденцій, які нам добре знайомі", - вважає Д.РОГОЗІН.

Як повідомив УНІАН, у декларації НАТО, схваленій за підсумками саміту 4 квітня, йдеться, що лідери НАТО наголошують на необхідності подальших реформ в Україні для втілення в життя її євроатлантичних прагнень.

“Ми підкреслюємо важливість зобов`язань України продовжувати імплементацію необхідних політичних, економічних, оборонних і безпекових реформ з метою реалізації євроатлантичних прагнень, і ми, як і раніше, готові надавати допомогу для цього”, - наголошується в документі.

При цьому лідери НАТО відзначили ключову важливість політичної стабільності для успіху в реформах.

Керівники НАТО підтвердили своє рішення, схвалене на саміті в Бухаресті в квітні 2008 року, щодо того, що Україна і Грузія мають стати членами НАТО.

“Ми максимізуємо наші поради, допомогу і підтримку для їх реформ у рамках Комітетів Україна-НАТО і Грузія-НАТО”, - наголошується в декларації.

Лідери НАТО також висловили переконання у тому, що річні національні програми допоможуть Україні і Грузії в просуванні необхідних реформ, хоча й відмовилися прогнозувати, коли можуть бути ухвалені рішення про Плани дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) для обох країн.