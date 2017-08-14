Заяви про постачання Україною ракетних технологій КНДР ґрунтуються на свідченнях пов'язаного з РФ експерта - МІП

Заяви про нібито постачання Україною ракетних технологій Північній Кореї (Корейській Народно-Демократичній Республіці) ґрунтуються на свідченнях тісно пов'язаного з Російською Федерацією експерта. Про це у соціальній мережі Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

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"Цікаво, що стаття у вічно свободословному виданні ґрунтується здебільшого на словах одного експерта з ракетних технологій, який у 1995-2001 роках очолював програму скорочення ракетних озброєнь в Росії", - написав Золотухін.

Також він вважає, що це не може бути збігом обставин.

"Виходить, що більшість "західних експертів", що критикують Україну, тим чи іншим чином були в минулому пов'язані з Росією. Це ще не conspiracy theory (теорія змови - УНІАН), але принаймні - цікаво", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

В Адміністрації президента вважають провокацією повідомлення ЗМІ про українські двигуни для ракет КНДР.