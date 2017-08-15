Справа про держзраду Януковича: суд допитує екс-представника України в ООН Сергеєва (подію завершено)

Колегія суддів Оболонського районного суду Києва розпочала чергове засідання з розгляду кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Читайте такожАдвокат Януковича виступив у суді на захист ПутінаЯк передає кореспондент УНІАН, засідання почалося із допиту свідка сторони обвинувачення, екс-представника України в ООН Юрія Сергеєва (2007-2015 роки).

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.