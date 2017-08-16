Полторак назвав "абсолютним фейком" інформацію про "ракетні" зв’язки України з КНДР

Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак назвав інформацію про нібито постачання Україною Корейській Народно-Демократичній Республіці ракетних технологій абсолютним фейком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава оборонного відомства сказав після представлення генерал-лейтенанта Анатолія Сиротенка новим керівником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

"Я думаю, що це черговий фейк", - заявив Полторак.

"Якщо спостерігати за інформаційним полем, то здається, що Росія, або ті люди, які не дуже хотіли би бачити Україну міцною, самостійною державою, нас притуляють до усіх скандалів, які є у світі", - додав міністр.

"Це чергове притулення до того, чого нема, і бути не могло. Це абсолютний фейк, і я хотів би, щоби ми на цю тему навіть не вели розмови. Це не відповідає дійсності", - наголосив Полторак.

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Як повідомляв УНІАН 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства. У цій публікації видання посилається на думку експерта Майкла Еллемана, який, за інформацією в ЗМІ, брав участь у програмах з роззброєння і демонтажу застарілих російських ракет, а його дружина, Тетяна, розміщувала фото в російській формі.

У відповідь на цю публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не поставляв ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

На держпідприємстві "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявили, що завод ніколи не мав і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного або оборонного характеру.

Вранці 15 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав провокацією повідомлення ЗМІ про нібито поставки держпідприємством «Південмаш» ракетних двигунів Північній Кореї. За інформацією Державного космічного агентства, технології виробництва двигунів для бойових ракет і самі вироби не могли потрапити з території України до Північної Кореї, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного законодавства щодо обмеження поширення військових ракетних технологій.