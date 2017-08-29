Україна ініціює проведення скайп-конференції через порушення "шкільного перемир'я" бойовиками - Оліфер

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціює проведення скайп-конференції на 31 серпня через порушення контрольованими Росією бойовиками "шкільного перемир'я".

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"На 31 серпня, напередодні нового навчального року, українська сторона ініціює проведення відеоконференції Тристоронньої контактної групи", - заявила Оліфер.

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"Скайп-зустріч ТКГ необхідна в зв'язку з тим, що з боку ОРДЛО не дотримується режим припинення вогню, а також з метою закликати представників ОРДЛО забезпечити безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території Донбасу, включаючи українсько-російський кордон", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилась про встановлення режиму припиненню вогню з опівночі 25 серпня у зв'язку з початком навчального року.

28 серпня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг повідомив, що з часу оголошення «шкільного перемир'я» на Донбасі було зафіксовано понад 600 фактів порушень режиму припинення вогню.

Також 28 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка активізувати зусилля з метою виконання Мінської угоди про встановлення режиму припинення вогню на сході України.

Своєю чергою Порошенко доручив керівництву Збройних сил продовжувати дотримуватися оголошеного режиму тиші.