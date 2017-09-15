Путін висуватиме багато умов при обговоренні миротворців на Донбасі - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін висуватиме багато умов при обговоренні можливості розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі. Про це вона сказала в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Зважаючи на попередній досвід, я думаю, що дискусія буде тривалою. І я думаю, що протягом цієї дискусії ми побачимо дуже багато conditions, тобто умов, за яких він погодиться на цю місію. І я думаю, що це буде непроста дискусія", - сказала Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

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5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він підкреслив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація в штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

12 вересня Росія підготувала проект резолюції Ради безпеки ООН, в якому запропонувала створити озброєну місію ООН у Донбасі терміном на шість місяців.

13 вересня перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що письмова ініціатива щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі від України буде подана тоді, коли буде узгоджено текст з країнами-партнерами і додав, що ініціативи України «на папері» ще не існує.

За його словами, зараз Україна вирішує з партнерами, яким чином ця ініціатива має бути сформульована, «на відміну від Росії, яка скинула фактично сирий документ».