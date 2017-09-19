Прем'єр Угорщини використав український закон про освіту як привід підтримати Путіна - нардеп

Угорці проявили себе як затяті націоналісти і дали зрозуміти, що їх уряд буде діяти проти України в усіх міжнародних організаціях.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Володимир Ар'єв, коментуючи реакцію Угорщини на український закон про освіту.

"Російський та угорський парламенти майже синхронно атакують закон України про освіту. Від перших нічого іншого і чекати не доводилося, а от угорці проявили себе як затяті націоналісти. До того ж угорський уряд дав зрозуміти що буде діяти проти України в усіх міжнародних організаціях. Таким чином прем'єр Орбан використав закон про освіту як привід для того щоб підтримати Путіна, з яким у угорського лідера цілком дружні стосунки", - написав нардеп.

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Ар'єв нагадав, що ситуацією в Угорщині через згортання демократичних процесів та інституцій давно занепокоєний Євросоюз.

"Процеси, які відбуваються в оточуючих нас країнах насторожують - ЄС також критикував за відхід від демократії ще й Польщу. Ці виклики мають змусити українську дипломатію до більш рішучих і жорстких дій. А нам варто приготуватися до спроб втручання у внутрішні справи від західного сусіда", - вважає депутат.

За його словами, СБУ має спрямувати підвищену увагу до Закарпаття в цих умовах, а українська влада має твердо відстоювати право на зміни в освітньому законодавстві, які цілком відповідають Європейській Хартії регіональних мов або мов національних меншин.

Як повідомляв УНІАН раніше, 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», яким передбачено реформування освітньої сфери. Законом запроваджується 12-річна середня освіта в Україні. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська. Також передбачено, що у закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Пізніше президент Петро Порошенко наголосив, що в Україні не забороняється вивчати мови національних меншин, але кожна дитина має володіти українською.