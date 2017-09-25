У Порошенка допускають появу пункту про миротворців у законопроекті про реінтеграцію Донбасу

Представник президента в парламенті, заступник голови фракції “Блоку Петра Порошенка” Ірина Луценко не виключає, що пункт про введення миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй може бути внесено у законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам.

Вона сказала, що ще на бачилася з президентом Петром Порошенком, і тому, точно не може сказати, чи обговорювався законопроект про реінтеграцію Донбасу під час його візиту до США.

"Але я думаю, що всі ті норми, всі ті механізми, всі ті інструменти, які закладені в цей закон про реінтеграцію Донбасу, проговорювалися тим чи іншим чином із президентом (Дональдом) Трампом, я думаю, що і з прем'єр-міністром Канади (Джастіном Трюдо)", - сказала Луценко.

При цьому, вона сказала, що партнерів України, які запровадили проти Росії санкції, "в першу чергу цікавило, які інструменти будуть закладені для того, щоби реінтегрувати Донбас".

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Вона нагадала, що нещодавно під час засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку, в якому брав участь президент України, велася мова і про миротворчі місії. Вона сказала, що ініціатива України про розміщення миротворців на Донбасі також стосується того, що ця миротворча місія "частково має розпочати процес реінтеграції Донбасу".

Окрім того, відповідаючи на уточнююче питання, чи внесено пункт про миротворців у законопроект щодо реінтеграції Донбасу, вона нагадала, що неодноразово заявляла, що "до останнього моменту такого пункту в законі немає".

"Але, після того як відбудуться консультації в Сполучених Штатах, він можливо з'явиться, можливо ні. Все буде залежати від форми, від моменту, коли буде запроваджена така місія", - наголосила Луценко.

Разом з тим, Луценко звернула увагу, що Порошенко вже звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша з пропозицією вже направити на Донбас технічну оціночну місію, яка ознайомиться і проаналізує поточну ситуацію і проблеми на Донбасі.

"Заїде така (оціночна - УНІАН) місія для того, щоби подивитися, чи можна направляти таку миротворчу місію, в яку частину, де вона буде знаходитися для того, щоби розпочати цей процес направлення миротворчої місії в Україну", - заявила Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня під час щорічного послання до українського парламенту Порошенко анонсував оприлюднення і винесення на обговорення закону про реінтеграцію Донбасу найближчим часом.

Наприкінці серпня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов сказав журналістам, що Порошенко внесе в Верховну Раду законопроект про реінтеграцію Донбасу після завершення консультацій з міжнародними партнерами.