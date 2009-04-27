Тимошенко запропонувала Путіну відмовитися від «Одеса-Броди»?

Уповноважений Президента України з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА з пропозицією почати використовувати «Придніпровські магістральні нафтопроводи» для прокачування російської нафти замість реверсивного режиму нафтопроводу «Одесса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«За попередньою інформацією відомо, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО нібито звернулася до прем`єра Російської Федерації В.ПУТІНА з листом, в якому йдеться про зміну маршруту транспортування нафти з реверсивного режиму «Одеса-Броди» на маршрут Охтирка-Одеса (Придніпровські магістральні нафтопроводи – УНІАН)», - сказав він. При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що «я особисто позитивно оцінюю таку позицію прем`єр-міністра України».

Також він додав, що інформація про таке звернення прем`єр-міністра України до прем`єр-міністра Росії надійшла з російської сторони.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дозволив би постачати каспійську нафту в країни Західної та Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі було підписано «Спільну декларацію Ради Міністрів Республіки Польща, Кабінету Міністрів України та Європейської комісії з питання надання підтримки проекту «ЄАНТК».

12 липня 2004 року у Варшаві було створено міжнародне трубопровідне підприємство ТОВ МТП «Сарматіа». Його учасниками стали: PERN Przyjazn S.A. і ВАТ «Укртранснафта».

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія» було затверджено ТЕО ЄАНТК.

Техніко-економічне обґрунтування проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору було підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом із партнерами – компаніями Purvin&Gertz та Greengate LLC.

В ТЕО проаналізовані ринкові, технічні та економічні аспекти реалізації проекту, надано рекомендації щодо його фінансування та структури управління.

Висновки ТЕО ЄАНТК підтверджують технічну можливість, економічну доцільність і конкурентну спроможність проекту. Підтверджено наявність необхідних ресурсів Каспійської нафти (та попит на неї в Європі), достатніх для рентабельного функціонування коридору при розгалуженні його у м. Броди за трьома напрямками: на Польщу, на Словаччину, Чехію, Австрію та на Білорусь і Балтійські країни. ТЕО передбачає поетапну реалізацію проекту ЄАНТК.

Використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі було передбачене проектом його будівництва. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» планувався з метою диверсифікації постачання нафти на українські НПЗ і для розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу «Одеса-Броди» було завершене в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби - 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 мільйонів тонн на рік. Нафтопровід «Одесса-Броди» планувалося використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна впродовж двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти в прямому напрямі. Не одержавши конкретних пропозицій з боку компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовується в реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси і далі - танкерами через чорноморські протоки.