Тимошенко: авіабудування буде ключовим питанням переговорів у Москві

Одним із пріоритетних питань під час українсько-російських переговорів у Москві 29 квітня буде тема поглиблення співпраці в галузі авіабудування. Про це прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко повідомила журналістам, повідомляє Управління по зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабміну.

Тимошенко нагадала, що 29 квітня українська урядова делегація відбуде до Москви для участі у 4-му засіданні економічного комітету українсько-російської співпраці. Вона зазначила, що ця поїздка буде надзвичайно важливою, оскільки під час неї планується впорядкувати двосторонні відносини в галузі авіабудівництва: «Це дуже важливо, тому що Україна та Росія ще з радянських часів знаходяться в тісній інтелектуальній та виробничій кооперації з будівництва літаків, на які чекають світові ринки».

За словами Тимошенко, під час візиту до Москви планується підписати відповідні угоди щодо співпраці в авіабудуванні.

Як зазначила прем’єр-міністр, також буде підписано міжурядовий протокол про поставки товарів за виробничою кооперацією у 2009 році для поліпшення умов отримання українськими підприємствами необхідних комплектуючих для виробництва з Росії. Глава Уряду зауважила, що це зумовлено тим, що сьогодні частина вітчизняних підприємств повноцінно не функціонує через проблеми з отриманням необхідних комплектуючих матеріалів, особливо у сфері машинобудування.

Також планується обговорити питання, пов’язане з закачкою російського газу в українські газові сховища. За словами Юлії Тимошенко, Україні необхідно закачати 19,5 млрд. кубометрів газу, які необхідні для стабілізації українського газового ринку.

Юлія Тимошенко додала, що наступного року Україна має продовжувати добру традицію закачувати у ПСГ власний газ, розпочату з 2008 року. За словами прем’єр-міністра, маючи газ у сховищах, Україна буде захищена від викликів кризи.

Також вона повідомила, що під час візиту до Росії планується підписати довгострокові угоди про постачання ядерного пального. При цьому, за її словами, в такій угоді будуть виписані конкретні критерії обрахунку ціни.

У цілому, за словами прем’єр-міністра, під час візиту до Москви планується обговорити близько 20 питань двосторонньої співпраці.