"Замаскована спецоперація і блукаючі телефони диверсантів": ЗМІ розповіли про версію вибухів у Калинівці

Оперативну інформацію про підготовку можливої диверсії в Калинівці СБУ отримала напередодні 26 вересня. Про це повідомляє INSIDER з посиланням на джерела.

Антитерористичну операцію, нібито, було вирішено замаскувати під заявлені спільні антитерористичні навчання за участю СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ЗСУ, прикордонників та інших регіональних суб'єктів боротьби з тероризмом. Після вибухів на складах Калинівки навчання були припинені.

Основна частина операції по вилову диверсантів була покладена на військову контррозвідку. За свідченням джерел INSIDER, напередодні інциденту спецслужби отримали інформацію про телефонні переговори групи осіб, які могли свідчити про планування диверсії.

Силовики вирахували телефони зловмисників, проте оперативно знайти абонентів не вдавалося - судячи з геолокації, вони швидко пересувалися територією Вінниці та області. Коли ж телефони знайшли, виявилося, що вони просто розкладені під сидіння в міських і приміських маршрутах, які розвезли їх у різних напрямках.

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Точна кількість членів групи поки не відома. В СБУ назвали цю інформацію "маячнею", зазначивши, що навчання були заплановані ще минулого року.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області. Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, дві людини травмовано. Вибухи на складі боєприпасів правоохоронці кваліфікували як диверсію.