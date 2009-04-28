На мерії Херсона 9 травня повісять прапор Радянського Союзу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона з посиланням на рішення міськради від 28 квітня.

Як відзначили в прес-службі, рішення передбачає, що на будівлі Херсонської міськради і її виконкому в день Перемоги буде вивішено не тільки державний прапор України, а й прапор держави, яка перемогла у Великій Вітчизняній війні.

При цьому своїм рішенням міськрада рекомендує вивішувати прапори СРСР 9 травня й іншим установам, підприємствам і організаціям Херсона.

Ініціатором рішення міськради виступила фракція КПУ.