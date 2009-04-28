На мерії Херсона 9 травня повісять прапор Радянського Союзу
23:11, 28 квітня 2009Політика
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Пояснює прес-служба
На мерії Херсона 9 травня повісять прапор Радянського Союзу.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона з посиланням на рішення міськради від 28 квітня.
Як відзначили в прес-службі, рішення передбачає, що на будівлі Херсонської міськради і її виконкому в день Перемоги буде вивішено не тільки державний прапор України, а й прапор держави, яка перемогла у Великій Вітчизняній війні.
При цьому своїм рішенням міськрада рекомендує вивішувати прапори СРСР 9 травня й іншим установам, підприємствам і організаціям Херсона.
Ініціатором рішення міськради виступила фракція КПУ.
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