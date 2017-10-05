Націоналісти під Радою заявили про готовність штурмувати парламент

Правоохоронці продовжують нести службу у посиленому режимі біля будівлі Верховної Ради і загалом в урядовому кварталі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, працівники поліції та бійці Національної гвардії підтримують публічну безпеку та порядок в урядовому кварталі столиці.

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«Біля парламенту під час пленарного засідання, сьогодні, 5 жовтня, проходить мітинг згідно раніше поданих заявок. Правоохоронці продовжують нести службу в урядовому кварталі у посиленому режимі", - сказано у повідомленні.

Водночас, націоналісти під Верховною Радою готові штурмувати будівлю парламенту. Про це заявив керівник штабу партії "Національний корпус" Назар Кравченка, передає "Українська правда".

За його словами якщо поліція захоче розблокувати трибуну, то вони готові прориватися до будівлі ВР. Про це він повідомив і силовикам, які стояли перед парламентом.

Після цього силовики фактично оточили активістів, які перебувають на площі перед ВР, в кільце.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку біля парламенту понад 100 осіб протестують проти ухвалення законопроектів щодо Донбасу.

Столична поліція з 3 жовтня посилила охорону правопорядку у центрі міста у зв’язку з проведенням заходів за масової участі громадян. За правопорядком стежать понад 1,4 тис. поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Верховна Рада на початку вечірнього засідання почала розгляд законопроектів щодо державної політики і забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Це три законопроекти: президентський - №7163 та два депутатських - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативних законопроектів є депутати від “Самопомочі”, іншого - депутати від ВО «Свобода».

Пізніше кілька десятків народних депутатів, зокрема від “Самопомочі” та позафракційних, зібралися в президії парламенту та біля трибуни і намагалися блокувати роботу.

Так, депутати від “Самопомочі” Єгор Соболєв та Вікторія Войцицька, коли голови ВР не було на його робочому місці, почали викручувати мікрофони з його робочого місця.

Парубій повернувся до свого робочого місця, але його не пускали. Біля президії відбулась штовханина.

Також позафракційний депутат Надія Савченко вирвала мікрофон у Турчинова, коли він говорив про спроби заблокувати роботу парламенту і його рішення щодо визнання Росії агресором.

Після цього Парубій оголосив перерву в засіданні Верховної Ради і закликав лідерів фракцій зібратися на нараду.