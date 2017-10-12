Ухвалена резолюція ПАРЄ не гарантує повернення Росії - Кулеба

Схвалена Парламентською асамблеєю Ради Європи резолюція, яка може створити умови для зняття політичних санкцій з делегації Російської Федерації, ще не гарантує її повернення в ПАРЄ.

Про це постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба написав на сторінці в Facebook.

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За його словами, схвалення доповіді Ніколетті, це "удар, а не нокдаун".

"Бажання повернути росіян в ПАРЄ є, але гарантій повернення немає. Червона лінія - січень 2018 р. Все, що відбуватиметься до цього, це гра, а не результат гри. Вірогідність повернення наразі дорівнює вірогідності неповернення. Все залежить від купи чинників", - йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, що Україна не йде на компроміси в питанні повернення росіян до ПАРЄ. "Хоча нас схиляють. Вперше про це кажу: два тижні я отримую запитання від посланців - яка ваша ціна за повернення Росії в ПАРЄ? Я відповідаю: виконання резолюцій ПАРЄ. Саме це українські депутати проштовхнули в доповідь Ніколетті. Ця правка ухвалена всупереч опонентам", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію, яка може створити умови для зняття політичних санкцій з делегації Російської Федерації. Як повідомляється на сайті Асамблеї, за відповідне рішення проголосувало 90 членів ПАРЄ, проти - 7, і утрималося - 16.

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Нагадаємо, Росія відмовилася платити членські внески в Раду Європи за 2017 рік до відновлення повноважень делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Головуючий на осінній сесії ПАРЄ в. о. президента асамблеї сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ платити внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що фінансові лобісти використовують відмову Росії платити внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи хоче, щоб повернення делегації Російської Федерації в сесійний зал Ради Європи було можливим тільки після деокупації Криму і Донбасу.