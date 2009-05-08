У СП кажуть, що Тимошенко приховує дефіцит Пенсійного фонду

Секретаріат Президента України звинувачує уряд в неналежному плануванні бюджету Пенсійного фонду і в приховуванні його дефіциту в розмірі понад 10 млрд. грн.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби глави держави.

Видаткова частина бюджету Пенсійного фонду, затверджена постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2009 р. №235, складає 164,1 млрд. грн., а не 162,8 млрд. грн., як передбачено у прогнозних розрахунках фонду.

Згідно з аналізом Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента, на сьогодні в уряду відсутній унормований порядок планування показників бюджету Пенсійного фонду, що призводить до його ручного управління. “Оскільки нормативна база відсутня, плани доходної частини Фонду складаються орієнтовно, без чітких розрахунків (за винятком показників надходжень з державного бюджету)”, - йдеться у повідомленні.

Доказом цього є те, ПФУ протягом поточного року декілька разів змінював прогнозні показники. “У січні фондом було доведено плановий показник власних надходжень у розмірі 6,7 млрд. грн., хоча в подальшому цей показник був скоригований до 5,5 млрд. грн. (дало можливість прозвітувати про виконання плану - 121,6%). Потім цей же показник був скоригований до фактичної його величини - 6,7 млрд. грн. В лютому поточного року плановий показник власних надходжень квітня складав 9,5 млрд. грн., а за скоригованими даними - 8,1 млрд. грн., тобто був зменшений на 1,4 млрд. грн. (дало можливість прозвітувати про виконання плану - 104,7%)”, - стверджують у Секретаріаті Президента.

Останні зміни суттєво зменшують доходну частину Фонду у квітні-серпні поточного року - більш ніж на 1 млрд. грн. на місяць, тоді як на жовтень-грудень доходна частина збільшена більш як на 1,5 млрд. грн. на місяць.

В Секретаріаті Президента вважають, що таким чином, змінюючи планові показники, ПФУ має можливість постійно рапортувати про перевиконання надходжень до нього.

За прогнозом, складеним ПФУ, в бюджет за підсумками року надійде 304,8 млрд. грн.

Проте при складанні прогнозу не враховано, що середня зарплата працюючих за січень-березень поточного року лише на 5% переважає рівень, що спостерігався у відповідному періоді попереднього року.

На покриття дефіциту фонд отримав з бюджету позики у сумі 13,2 млрд. грн., а погасив, ураховуючи залишок боргу попереднього року (1,3 млрд. грн.) - 6,9 млрд. грн. Станом на 1 травня 2009 року його заборгованість перед держбюджетом за отримані позички складає 7,6 млрд. грн.

”Ситуація ускладнюється тим, що в поточному році відсутні реальні джерела для надання Фонду нових позичок”, - вважають в Секретаріаті Президента.

У поточному році заборгованість із заробітної плати зросла до 1723,1 млн. грн. - це близько 550 млн. грн. внесків до Пенсійного фонду.

Сума недоїмки із страхових внесків до Пенсійного фонду станом на 1 квітня 2009 р. склала 2,7 млрд. грн. За 2008 рік недоїмка зросла на 54,3%, а за січень-березень на 24,8%. Стрімко зростає заборгованість підприємств, які виплачують заробітну плату без сплати страхових внесків (73,0 млн. грн. - за 2008 р., 106,5 млн. грн. - тільки у І кварталі 2009 р.).

Відтак, є необхідним прийняття законодавчих актів щодо збалансування Пенсійного фонду та врегулювання показників його бюджету через внесення змін до закону України «Про державний бюджет на 2009 рік», наголошують в Секретаріаті Президента.