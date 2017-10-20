У НАБУ заявляють, що Розенблат не повідомляв про намір виїхати за кордон

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) заявляють, що народний депутат (виключений з фракції «БПП») Борислав Розенблат не повідомляв про намір виїхати за кордон.

Читайте такожРозенблат хотів вивезти з України важливі для слідства матеріали, гроші та схожі на коштовності вироби – НАБУПро це йдеться у роз’ясненні НАБУ щодо слідчих дій в аеропорту «Київ» 19 жовтня, яке оприлюднене на сайті антикорупційного відомства.

«Заяви ж підозрюваного про те, що він заздалегідь повідомив слідчих про свою подорож до Німеччини, не відповідають дійсності. Лист, який Борислав Розенблат на підтвердження своїх слів опублікував на персональній сторінці у мережі Facebook, надійшов до Національного бюро вже після того, як рейс на Кельн мав вилетіти з Києва», - наголошують у НАБУ.

У відомстві зазначають, що для перетину кордону народний депутат хотів використати дипломатичний паспорт, хоча його поїздка була приватною і не пов’язаною з виконанням професійних обов’язків, що він визнав публічно.

За інформацією, отриманою детективами НАБУ від Апарату Верховної Ради та Міністерства закордонних справ, дипломатичний паспорт був виданий Розенблату 17 жовтня у відповідь на його звернення нібито для здійснення робочої поїздки до Ізраїлю в період з 18 по 22 жовтня, «з метою вивчення можливостей щодо кооперації та співпраці між Україною та Торгово-промисловою палатою Ізраїлю та Асоціацією виробників Ізраїлю».

Проте, як повідомили у НАБУ, з огляду на вилучені при обшуку авіаквитки, в цей час народний депутат планував перебувати у Німеччині. «Законність отримання підозрюваним дипломатичного, а також закордонного паспортів перевіряється», - йдеться в повідомленні.

Крім того, після проведення обшуку в літаку детективи НАБУ вручили Розенблату повістки про необхідність його прибуття до Солом’янського районного суду міста Києва для участі у засіданні з подовження йому обов’язків підозрюваного.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, 19 жовтня, об 11.00 в аеропорту «Київ» співробітники НАБУ затримали Розенблата при спробі вилетіти до Кельна. При цьому нібито при собі Розенблат мав золото і діаманти.

Сам Розенблат заявив, що заздалегідь попередив НАБУ про намір виїхати на лікування в Німеччину. «Практично весь минулий тиждень я провів у лікарні, і в принципі, я повідомив працівників НАБУ про те, що я маю намір на два дні, з 19 по 22, відбути до Німеччини за своїми особистими справами», - сказав депутат. Також він запевнив, що при собі у нього були не коштовності, а біжутерія.

У НАБУ заявили, що під час обшуку у Розенблата вилучили мобільні телефони, планшет, вироби, зовні схожі з коштовностями; платіжні картки, емітовані закордонними банками; паспорт громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичний паспорт.