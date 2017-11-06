Масштаби нового офшорного скандалу і хто з України до нього причетний: все, що відомо про Paradise Papers і 8 трильйонів, захованих на островах

Масштаби скандалу

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив новий масив документів, який за масштабом можна порівняти з "панамськими досьє". Результати розслідування, що отримало назву "Райське досьє" (Paradise Papers), були опубліковані вчора.

Репортери розкрили нові схеми ухилення від сплати податків високопоставлених політиків, вивчивши понад 13 мільйонів секретних документів. З них випливає, що світові олігархи заховалив офшорах близько 8 трильйонів євро. Цих грошей вистачило б, щоб видати кожному землянинові по 1 тисячі євро готівкою, відправити мінімум на 4,5 роки до школи дітей, які не мають доступу до освіти, годувати протягом 61 року всіх, хто страждає від голоду на планеті. «Супер-багатії «припаркували» в податкових оазисах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 млрд євро щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями з допомогою податкових притулків», - йдеться в розслідуванні.

Зазначимо, податковим раєм виявилися 19 держав - Бермудські та Кайманові острови Кука, Багами, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринідад і Тобаго, Самоа, Домініка та інші.

Roshen

Як випливає з документів, юристи української фірми "Авеллум", яка представляє інтереси президента Петра Порошенка, зверталися до компанії Appleby на острові Мен за допомогою у створенні офшору. Але представникам українського президента відмовили, пише "Слідство.Інфо", яке отримало документи як партнер міжнародної мережі журналістів.

У червні 2014 року, одразу після інавгурації Порошенко, юристи "Авеллума" написали в Appleby наступний лист:

"Справа надзвичайно делікатна. Ім’я клієнта – Петро Порошенко. Ми працюємо над реструктуризацією його кондитерського бізнесу (Рошен). Для отримання доступу до міжнародних ринків, ми збираємося збудувати нову холдингову компанію групи у Люксембурзі. Під ним буде голландський суб-холдинг, який володітиме всіма оперуючими компаніями. З податковими цілями над люксембурзькою компанією буде кіпрська фірма. Вона буде володіти офшорною компанією – ми надаємо перевагу БВО, але Острів Мен також може підійти… Вона буде володіти акціями та отримувати дивіденди. Продаж акцій у певний момент є можливим (якщо інвестор запропонує хорошу ціну)", - йдеться в тексті.

Але юристи компанії з острова Мен вирішили, що співпраця з корпорацією Порошенка буде ризиковано для них, тому відмовили представникам українського президента. У "Paradise Papers" є листування між менеджерами Appleby щодо Порошенка.

Після цього юристи, що представляють інтереси Порошенка, вирішили звернутися за допомогою у створенні офшору до панамської фірми Mossack Fonseca. Вона допомогла створити заплановану структуру, а потім стала об'єктом гучного офшорного скандалу. Журналісти, які брали участь у розслідуванні, вважають, що представники Порошенка хотіли створити офшор для оптимізації податків, а не для передачі Roshen у сліпий траст, як обіцяв український президент.

"Судячи з усього, офшорні фірми створювалися саме для уникнення податків у разі продажу або одержання будь-якого доходу", - йдеться в розслідуванні. За даними журналістів, українським "Рошеном" продовжує володіти нідерландська компанія, а сам Порошенко наполягає, що так треба для передачі корпорації в сліпий траст.

Коментуючи вищезазначений лист представників Порошенка до фірми на острові Мен, київський юрист Богдан Боровик вважає, що тут не йшлося про траст. "З цього листа не слідує, що метою чи якоюсь опцією, яка мала би враховуватися при побудові цієї структури, був траст. Тобто слово траст взагалі не фігурує тут. (…) Чи потрібна вся ця структура для того, аби передати в управління у сліпий траст? На мою думку – ні, не потрібна. Вона потрібна, скоріше за все, якщо планується продаж. Тобто для оптимізації доходів від продажу. Для самого трасту вибудовувати всі ці три компанії я не бачу потреби", - розповів Боровик.

Журналісти звернулися до Адміністрації президента, аби там прокоментували отриману інформацію, але їм порадили звернутися до фірми "Авеллум". У відповіді на запит у компанії уникли конкретних питань про листування з островом Мен. Проте, вони наполягають, що структурували "Рошен" таким чином, що усі податки сплачувалися в Україні: "Якби, наприклад, при перерахуванні коштів від продажу корпорації Рошен було сплачено податки у Люксембурзі, це призвело б до подвійного оподаткування доходів, зменшення суми податку до сплати в Україна та, відповідно, можливості перерахувати в Україну лише частину доходів (за вирахуванням податків у Люксембурзі). Така ситуація суперечила б не тільки інтересам клієнта, але також і державним інтересам України з огляду на втрати бюджету та інші негативні наслідки".

Два українських фігуранта

В офшорних паперах серед інших фігурують два громадянина України. Зокрема, йдеться про колишнього народного депутата від "Партії регіонів" і друга екс-президента Віктора ЯнуковичаАнтона Пригодського і колишнього віце-прем'єра від "Радикальної партії"Валерія Вощевского. За даними консорціуму журналістів, Пригодський значиться як єдиний акціонер ТОВ ТЮК, компанія, зареєстрована на Мальті в 2013 році, основною діяльністю якої є "здійснення судноплавної діяльності", включаючи придбання суден.

Згідно фінансової звітності TUC, поданої в 2015 році, станом на 31 грудня 2014 року, активи компанії оцінювалися приблизно в 6,6 млн доларів США і складалися з будівництва судів. Він також повідомив, що втрати склали близько 25,1 тис. доларів, що дозволило йому не платити податки на прибуток у 2014 році згідно з документом. Файл також показує, що TUC в липні 2015 року погодився орендувати моторну яхту Santa Maria T, побудовану в Нідерландах, без імені користувача. За даними реєстру Мальти в грудні 2015 року, Пригодський став акціонером Ala Int. Ltd., компанія, яка була заснована у 2011 році і займається кількома напрямками бізнесу, включаючи сільське господарство, управління майном та придбання прав інтелектуальної власності.

У свою чергу Вощевський значиться в реєстрі компаній Мальти як один з двох акціонерів і директорів Marfa Holding Ltd. разом із громадянином Мальтійської Республіки Марвичем Боргом. Марфа Холдинг був зареєстрований на Мальті 10 грудня 2013 року, у Вощевського - 1080 акцій, у Борга - 120.

"Вощевський, здається, не виявив свою зацікавленості у Марфа Холдингу, коли він обійняв посаду, але незрозуміло, чи він зобов'язаний. Був також певний спір про те, чи має він мальтійське громадянство після того, як питання було порушено членом парламенту України. Вощевський заперечував, що він є громадянином Мальти. Компанія з'явилася в "розпуску" в Мальтійському реєстрі компаній у жовтні 2017 року", - йдеться в "паперах".

Нафтогаз

У документах також йдеться, що на початку 2016 року на острові Мен для українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка була заснована офшорна компанія для виведення валюти за кордон всупереч валютним обмеженням, що діяли в Україні. Мова йде про компанії Pioneer Foundation, яка проіснувала 14 місяців. За даними журналістів, до схеми виведення валюти міг бути притягнутий "Альфа-Банк", а рахунок для фонду Олексієнко вирішили відкрити в "Банку Кіпру".

Сергій Олексієнко у липні 2014 року почав працювати у "Нафтогазі України" і став уповноваженим з перспективних проектів. Зараз він є членом правління дочірньої компанії "Нафтогазу" "Укртрансгаз", яка відповідає за передачу та зберігання природного газу. До роботи у державній компанії Сергій Олексієнко був інвестиційним банкіром – працював у найвідоміших українських компаніях.

13 друзів Трампа

Щонайменше 13 людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа фігурують у списках "Paradise Papers". У документах вказані міністр торгівлі Вілбур Росс, держсекретар Рекс Тіллерсон та віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес. Також серед власників офшорних рахунків фігурують радник Трампа Томас Баррак-молодший, гендиректор компанії Blackstone Group Стівен Шварцман, радник президента Карл Ікахн та головний радник Трампа з питань економіки Гері Кохн.

Крім цього, повідомляється про 6 донорів президентської кампанії Трампа: магната казино Шелдона Адельсона, магната нерухомості Джеффрі Палмера, мільярдерів Чарльза та Девіда Кохів, топ-донора республіканців Пола Елліота Сінгера, мільярдера Стів Уінна та гендиректора компанії Renaissance Technologies Роберта Мерсера.

Facebook і Twitter

Як випливає з документів, за інвестиціями бізнесмена Юрія Мільнера в Facebook і Twitter стояли пов'язані з російськими властями структури. За відомостями ICIJ, за інвестиціями в Twitter, зокрема, стояв банк ВТБ. У 2011 році, як випливає з паперів, керований Мільнером інвестиційний фонд DST отримав від банку 191 мільйон доларів і вклав їх в Twitter. У досьє також йдеться, що одну зі структур фонду Мільнера приблизно в той же час фінансувала офшорна компанія Kanton, яка, в свою чергу, отримувала інвестиції «Газпром інвестхолдингу».

«І хоча неясно, коли саме Кантон отримала частку в структурі DST, вона отримала 197 мільйонів доларів у формі позик від „Газпром інвестхолдингу“ за три місяці до того, як Facebook анонсувала першу угоду з Мільнером», - пише The New York Times.

Мільнер в коментарі виданню назвав ці операції комерційними. «Ми отримуємо гроші, і ми вкладаємо їх у Facebook і Twitter», — заявив він. Він зазначив, що не знав про використання «Газпром інвестхолдингом» державних російських грошей для фінансування угоди. ВТБ в коментарі газеті заявили, що пов'язані з Twitter транзакції носили «суто фінансовий характер» і що банк «ніколи не проводив якісь політично мотивовані угоди».

Пов'язані з Мільнером компанії виявилися в підсумку власниками приблизно 8% акцій Facebook і 5% акцій Twitter. Ці частки були продані кілька років тому, нагадує The New York Times. При цьому одна з нещодавніх інвестицій Мільнера - «компанія, що працює в сфері нерухомості, була заснована і частково належить зятю президента Трампа та його раднику Джареду Кушніру», - відзначає газета.

Офшори її величності

Близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів з особистих коштів королеви Великобританії Єлизавети II були інвестовані в офшори.

В офшорні фонди на Кайманські і Бермудських островах, випливає з документів, інвестувало герцогство Ланкастер, керуючий особистими коштами королеви.

Британські ЗМІ звертають увагу на той факт, що один із офшорних фондів, які отримали гроші королеви, інвестував у компанію, що контролює BrightHouse. Ця фінансова організація видавала мікрозайми під 100% річних. У жовтні британські контролюючі органи знайшли порушення в роботі BrightHouse і зобов'язали компанію виплатити клієнтам компенсацію майже в 15 мільйонів фунтів. Герцогство Ланкастер повідомило, що не мало ніякого відношення до того, як офшорні фонди обирали об'єкти інвестицій, а королева не знала подробиці того, куди вкладаються її кошти.

В самому факті таких інвестицій немає нічого протизаконного, підкреслює BBC News, також немає ніяких підозр на те, що Єлизавета II намагалася ухилитися від сплати податків. Однак, зазначає BBC News, виникає питання, чи етично монарху інвестувати в офшори.

Мадонна, Боно, Кіра Найтлі

Відомі зірки шоу-бізнесу та кіноіндустрії також потрапилив матеріали глобального журналістського розслідування. Про це написали журналісти Daily News.

"Не тільки політики, але і відомі зірки, названі в "Райських паперах" - Боно, Мадонна і актриса Кіра Найтлі", - наголошується в матеріалі. Зокрема, у документах сказано, що Мадонна вклала акції в медичний центр, Фронтмен групи U2 Боно виявився співвласником торгового центру в невеликому містечку Утена (Литва) після інвестування в компанію "Nude Estates", розташовану на Мальті. Голлівудська зірка Кіра Найтлі вклала інвестиції у компанію нерухомості.

Бекграунд

Нагадаємо, "Панамські досьє" були оприлюднені навесні 2016 року. У них йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які включають в себе 11,5 млн документів, викрадених з серверів фірми Mossack Fonseca - одного з провідних реєстраторів офшорів у світі. Документи викликали великий резонанс у багатьох країнах.