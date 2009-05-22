Яценюк знає правила української політики - змова, підкуп, інтерес

Без кардинальних змін влади Україна залишиться у стані стагнації. Про це сказав народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі зі студентами та викладачами у Чернівецькому національному університеті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що “правила української політики - змова, підкуп і особистий інтерес”. “Це те, що ми побудували за 18 років”, - додав він. За його словами, вся українська політика та парламент “контролюється декількома людьми”. За його словами, “нікого не цікавить країна – цікавлять особисті посади».

А. ЯЦЕНЮК зазначив, що приїхав саме до Чернівців на свій день народження, бо «важливо, щоб кожна людина відчувала своє коріння”. За його словами, свій життєвий шлях він розпочав саме з університету. Земляки привітали А.ЯЦЕНЮКА з днем народження і подарували футболку та кепку з символікою університету, де він навчався.

А.ЯЦЕНЮК також візьме участь у презентації Чернівецької обласної організації Ініціативи «Фронт змін».