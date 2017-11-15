Швеція приєднається до місії збройних сил Канади з підготовки українських військових

Швеція зацікавлена приєднатися до місії Збройних сил Канади «Об’єднувач» (Unifier) з метою підготовки українських військових.

Читайте такожНацгвардія розширює співробітництво зі Збройними силами КанадиЯк повідомляється на сайті Міністерства оборони України, сьогодні у канадському Вінніпезі відбулася зустріч очільників оборонних відомств України та Швеції.

Глава оборонного відомства Швеції Петер Хультквіст поінформував міністра оборони України Степана Полторака про позитивні амбіції щодо приєднання у наступному році до операції Unifier. "Ми хочемо приєднатися до операції у 2018 році, і коли ми будемо готові до участі, повідомимо, як і в який спосіб це відбудеться", - сказав міністр оборони Швеції.

Окрім цього, під час спілкування він повідомив, що планує відвідати Україну навесні наступного року.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня міністр національної оборони Канади Харджит Сінгх Сейджжан заявив, що канадські інструктори в рамках операції «Об’єднувач» (Unifier) підготували 6 тис. українських солдатів.