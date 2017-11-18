Громадський діяч заявила про порушення прав людини через видворення громадян Грузії

Доктор філософії Університету Лотарингії (Франція), громадський діяч Віолета Москалу поскаржилась на систематичне порушення прав людини, свободи слова та переслідування політичних опонентів українською владою.

Про це йдеться у заяві Москалу, переданій агентству УНІАН.

За її словами, 17 листопада в Києві викрали з дому грузинського журналіста Руставі-2 Тамаза Шавшишвілі, співробітника одного з найпопулярніших грузинських телеканалів, разом з його друзями Зурабом Цинцадзе, Вано Надірадзе та Мамуком Абшидзе.

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«Журналіст Томаш Шавшишвілі, який протягом останніх трьох років працює в Україні з офіційною акредитацією Міністерствa інформаційної політики України, був заарештований Службою безпеки України у своїй квартирі. Представники української влади жорстко побили журналіста, поклали мішок на голову, закували в наручники та привезли до аеропорту "Київ" м. Жуляни, щоб видворити за межі країни та відправити в Тбілісі. Наразі інформація про перебування грузинського журналіста відсутня. В Україні у нього залишилася дружина-українка на 8-му місяці вагітності», – стверджує Москалу.

За її інформацією, затримані перебували на території України на законних підставах та отримали у встановленому законом порядку посвідки на проживання на території України.

«Під час безпідставного затримання, позбавлення волі та протиправного вивезення Тамаза Шавшишвілі, Зурабa Цинцадзе, Вано Надірадзе, Мамука Абшидзе, Георгія Рубашвілі, Міхеіла Абзіанідзе та Давіда Макішвілі було порушено не тільки законодавство України щодо іноземців, а й низку статей Конституції України (ст.26, 28, 29, 33, 36, 55, 57, 59, 64, 68)», – зазначила Москалу.

Вона повідомила, що за фактами безпідставного затримання, позбавлення волі та протиправного вивезення Георгія Рубашвілі, Міхеіла Абзіанідзе та Давіда Макішвілі їхніми адвокатами подано скаргу до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заяву про порушення кримінальної справи та заяви до суду про оскарження протиправних дій державних органів.

Як повідомляв УНІАН, СБУ повідомила про видворення напередодні відразу 8 громадян Грузії. За оцінкою спецслужби, діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України.

«Всі дії співробітників правоохоронних органів здійснені у відповідності до вимог національного і міжнародного законодавства з метою запобігання скоєнню злочинів, передбачених кримінальним кодексом України», – заявили у прес-центрі СБУ.