Інстинкти, рефлекси та фобії Москви за 100 років абсолютно не змінилися – Порошенко

Президент України Петро Порошенко у день 100-річчя прийняття Третього універсалу Центральної ради, який проголошував Українську народну республіку, закликав українські політичні сили до єдності.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу у Дніпрі на церемонії вшанування пам'яті загиблих Героїв Революції гідності та бійців АТО.

«У дні 100-річчя Української народної республіки я хотів би ще раз наголосити та закликати всі політичні сили до єдності заради України», - заявив президент.

«Ми з вами прожили чотири дуже важких роки, сплило цілих 100 років (від часу підписання Третього універсалу Центральної ради – УНІАН), а хочу нагадати, що Росії забракло часу, щоб змиритися з існуванням незалежної Української держави. Інстинкти, рефлекси та фобії Москви залишаються за ці 100 років абсолютно незмінними», - наголосив Порошенко.

І тепер вже очевидно, сказав він, що спецоперація Кремля зі зриву підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом теж була частиною «гібридної війни» проти України.

Як відомо, Третій Універсал Центральної ради - державно-правовий акт, що проголошував УНР, був прийнятий 7 (20) листопада 1917 року в Києві.