Експерти підштовхують ПР та БЮТ у мегакоаліцію

Політичні експерти вважають створення коаліції за участю Блоку Юлії Тимошенко та Партії регіонів єдиною можливістю сьогодні для виходу України з політичного протистояння та мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку політологи висловили сьогодні, підбиваючи політичні підсумки тижня.

Так, на думку президента аналітичного центру «Відкрита політика» Ігоря ЖДАНОВА, політична еліта сьогодні “тотально делегітимізована”, а загальний рівень довіри до неї в суспільстві досить низький. Крім того, в Україні крім протистояння по лінії “влада-опозиція” існують додаткові лінії напруги і конфлікту по лініях “Президент–уряд” та “Президент-парламент”. За словами експерта, “ніяка країна не витримає такі постійні політичні війни”.

З огляду на це І.ЖДАНОВ вважає, що потрібно докорінно змінити політичну атмосферу і тому на часі створення мегакоаліції, яка дасть змогу стабілізувати політичну систему та зосередити зусилля на подоланні наслідків економічної кризи. Він зауважив, що при такому об’єднанні і БЮТ, і ПР понесуть певні “електоральні втрати”. Але вважає, що вони будуть короткочасними, якщо такій коаліції вдасться досягнути позитивних результатів у економіці і господарстві країни.

І.ЖДАНОВ звернув увагу, що результати останніх соціологічних опитувань свідчать про зростання прихильників об’єднання БЮТ і ПР у суспільстві, та додав, що частина народних депутатів фракції НУ-НС у розмові з ним висловилися на підтримку такого кроку. Тому, зазначив він, сьогодні депутати очікують на рішення лідерів – Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА, від яких залежить майбутнє коаліції, а відтак і країни.

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ також зазначив, що сьогодні розуміння та підтримка створення широкої коаліції дуже висока. На його думку, принципово, щоб до її складу увійшли БЮТ і ПР, а якщо в ній візьмуть участь інші парламентські фракції, то буде лише краще країні.

На думку директора PR-групи Polittech Тараса БЕРЕЗОВЦЯ, в разі об’єднання БЮТ і ПР втратять частину підтримки виборців. Проте, вважає експерт, це саме той момент, коли ці політичні сили “мають зрозуміти, що в кінцевому випадку, не зважаючи на рейтингові втрати, це буде саме те рішення, яке буде корисним не лише країні і якого чекають громадяни, а яке з рештою принесе позитивний результат для цих політичних сил”.

Разом з тим Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначив, що керівництво цих партій не прораховує можливі результати і не дивиться “на кілька кроків уперед”. Хоча, вважає він, ще є шанс для створення широкої коаліції і протягом наступного, останнього в цій сесії, місяця роботи парламенту переговори між БЮТ і ПР можна фіналізувати.

У іншому випадку, вважають експерти, країна маже “піти в рознос” через те, що як влада, так і опозиція будуть витрачати ресурси на політичну боротьбу замість того, щоб працювати не над подоланням наслідків світової фінансово-економічної кризи.