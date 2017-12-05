Генеральний прокурор України Юрій Луценко не прибув до США на Глобальний форум із повернення активів, однією з центральних тем якого буде повернення українських активів.

Про це з Вашингтона 4 грудня повідомляє журналістка Радіо Свобода Наталка Седлецька.

Ще три держави - Нігерія, Шрі-Ланка й Туніс - повернення активів до яких розглядатиметься на форумі, представлені на найвищому рівні. Делегації очолюють генеральні прокурори та міністри юстиції, які беруть участь у головній панелі на відкритті заходу.

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Головує на офіційному відкритті міністр юстиції США Джефф Сешнс. За посадою в американській ієрархії він є також генеральним прокурором країни.

Україну на вступній сесії форуму замість Луценка офіційно представляє посол України в США Валерій Чалий.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький також присутні в залі, але поза сценою.

"Цікава історія також трапилась з заступниками, яких Луценко нібито делегував замість себе, але які також в буквальному сенсі "не доїхали" на відкриття", - пише Седлецька на сторінці в Facebook.

5 грудня до участі в форумі має приєднатися заступник генерального прокурора Євген Єнін.

"Через те, що нібито йому не відкрили вчасно візу, замість нього на відкриття вперед відправили іншого заступника генпрокурора, Дмитра Сторожука. За моєю інформацією, він навіть вилетів з Києва до Вашингтона ще в суботу, але... не долетів. Просто не сів на літак на стиковці в Стамбулі", - вказує кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол України в США Валерій Чалий висловив намір залагодити конфлікт між керівництвом ГПУ і НАБУ під час візиту представників цих відомств в американську столицю Вашингтон.

Нагадаємо, 30 листопада в НАБУ заявили, що напередодні під час документування «одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям».

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За інформацією НАБУ, посадовець міграційної служби неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тис. доларів США - спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України.

Також у бюро наголосили, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності «організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ».

У НАБУ висловили переконання, що «має місце спланована диверсія» проти працівників бюро і САП, реалізована «СБУ та санкціонована генеральним прокурором України».

Своєю чергою, перший заступник голови ДМС Діна Пімахова заявила, що з власної ініціативи подала заяву до СБУ щодо пропозиції хабара. Вона повідомила, що чоловік, який назвався представником іноземної компанії, увійшов до неї в довіру і почав пропонувати вирішити питання щодо сприяння незаконній легалізації іноземців. Пімахова стверджує, що відмовила чоловіку, однак той продовжував пропонувати їй вирішити питання, натякаючи про грошову винагороду. Пімахова заявила, що після цього написала заяву в СБУ.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що агенту НАБУ оголосять про підозру за ст. 370 (провокація хабара) і ст. 369 (давання хабара) Кримінального кодексу України. На його думку, що працівники НАБУ вчинили провокацію проти чиновника міграційної служби.