Суддя відхилила клопотання адвокатів Саакашвілі щодо відводу групи прокурорів

Суддя Печерського районного суду м. Києва Лариса Цокол, яка розглядає клопотання прокурорів щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Одеської ОДА та лідеру «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі, відмовила у задоволенні заяви сторони захисту про відведення групи прокурорів.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення вона оголосила на місці після розгляду відповідного клопотання.

Під час оголошення цього клопотання один із адвокатів Руслан Чорнолуцький заявив, що докази від сторони обвинувачення збиралися в незаконний спосіб саме Генеральною прокуратурою.

Також, за словами захисника, Генпрокуратура здійснила порушення під час обрання підслідності кримінального провадження, у якому Саакашвілі має статус підозрюваного. Як вважає адвокат, це провадження повинна була розслідувати Національна поліція України, а не Служба безпеки України. "Заявляємо про відвід цієї групи прокурорів, тому що вона працює виключно під керуванням та командуванням генерального прокурора, здійснюється тиск, а також ми бачили на брифінгу генерального прокурора, а також у виступах у Верховній Раді, як він розкрив матеріали досудового слідства. А ці матеріали він зміг отримати тільки від зазначеної групи прокурорів", - заявив Чорнолуцький.

Водночас представники сторони обвинувачення зазначили, що ця заява є необгрунтованою, а декілька правопорушень, які інкримінують Саакашвілі, підслідні саме СБУ. Також прокури переконані, що цією заявою адвокати намагаються затягнути час.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід лідеру партії «Рух нових сил», екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі, затриманому правоохоронцями 8 грудня.

Під час засідання суд не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про відвід прокурора Олександра Говорущака.

Як відомо, Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.