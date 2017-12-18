За день у Криму проведуть 72 судових засідання у справах кримських татар

В окупованому Криму суди сьогодні розглянуть 72 справи проти кримських татар, які виходили на одиночні пікети проти репресій.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Сьогодні в окупованому Криму розглядатимуть 72 політичні справи проти наших братів - кримських татар. ФСБ-НКВД працює, як за Сталіна, скоро введуть розстрільні трійки», - заявила вона.

Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook додав, що російська окупаційна влада має намір протягом одного дня засудити понад 70 кримських татар з числа тих 100 осіб, які вийшли 14 жовтня 2017 року в окупованому Криму на поодинокі пікети проти репресій російських карателів.

Крім того, за його словами, на сьогодні також призначено «судове» засідання щодо журналіста Миколи Семени, раніше засудженого на 2,5 роки умовно.

При цьому він зазначив, що сьогодні кримські татари зібралися по всьому Криму біля будівель 12 окупаційних судів, в яких судять їхніх рідних, близьких і друзів.

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«Призначенням масових судилищ над кримськими татарами напередодні розгляду Генеральною Асамблеєю ООН резолюції з прав людини в окупованому Росією Криму Москва, крім мети придушення волі кримськотатарського народу, який не піддався окупантам, демонструє також відкрите і цинічне нехтування елементарними нормами міжнародного права до діяльності всієї системи міжнародних організацій, включаючи ООН», - зазначив він.

За словами Чубарова, Меджліс кримськотатарського народу, висловлюючи підтримку кожному з кримських татар і українців, переслідуваних російськими карателями в окупованому Криму, і далі буде нарощувати дії, спрямовані на консолідацію зусиль міжнародної спільноти, лідерів і політиків різних країн з примусу Росії до припинення збройної агресії проти України і негайного виведення з Криму військ, окупаційної адміністрації та громадян Росії, які незаконно поселилися в Криму з моменту його окупації.

Також він закликав українську владу консолідувати зусилля для деокупації Криму.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня по всій території анексованого Росією Криму на одиночні пікети проти репресій російських силовиків на півострові, зокрема – стосовно кримських татар, кримських мусульман, вийшли десятки людей. За даними «Кримської солідарності», в пікетах взяли участь понад 100 осіб, понад 30 із них були затримані і доставлені до поліцейських відділків. Пізніше їх відпустили.