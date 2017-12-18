В Євросоюзі вважають, що проблеми з СЦКК мають бути вирішені в рамках Тристоронньої контактної групи

В Європейському Союзі вважають, що питання виводу російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю та координації повинно бути вирішено в рамках Тристоронньої контактної групи.

Так у понеділок в Брюсселі прокоментував власному кореспонденту УНІАН відповідне рішення російської сторони речник ЄС.

«Ми очікуємо, що всі сторони будуть виконувати Мінські угоди. ЄС продовжує підтримувати дипломатичні зусилля, спрямовані на повне їх виконання, що є основою для сталого політичного врегулювання конфлікту на сході України, яке поважає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми вважаємо, що належним форумом для вирішення питання СЦКК є Тристороння контактна група», - заявив він.

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Речник ЄС також висловив занепокоєння щодо збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. «Надзвичайно серйозно ми сприймаємо кількість порушень припинення вогню – найбільшу кількість з березня 2017 року», - наголосив він.

При цьому речник ЄС особливо звернув увагу на те, що розташування сил у безпосередній близькості до житлових районів та стрільби з чи у напрямку критичної інфраструктури також погіршують ситуацію, а тому важливе значення мають подальші зусилля щодо її стабілізації.

«Всі сторони повинні поважати режим припинення вогню, відвести свої сили та вивести тяжку зброю у зони зберігання, які можна перевірити. З цією метою ми приєднуємось до заклику, зокрема, Німеччини та Франції, щодо різдвяного припинення вогню, яке має бути погоджено на засіданні Тристоронньої контактної групи, яке заплановане на 20 грудня. Ми також повторюємо наш заклик стосовно того, щоб СММ ОБСЄ та її технічне обладнання мали повний, безпечний та безперешкодний доступ по всій Україні», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ заявило, що Росія припиняє роботу свого представництва у Спільному центрі контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії зіткнення сторін на Донбасі, російські офіцери залишать Україну 19 грудня через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».