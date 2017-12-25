На виборах до ОТГ на Вінниччині зафіксували порушення депутатами облради законодавства

У Вінницькій області депутати обласної ради, відвідуючи виборчі дільниці, реєструвались журналістами, чим порушували виборче законодавство.

Як повідомили УНІАН у громадській мережі ОПОРА, представники якої сьогодні спостерігають за дотриманням законодавства під час виборів у Вінницькій області, відповідний факт був зафіксований на виборчій дільниці Новогребельської громади.

Читайте такожВ Одеській області під час виборів до ОТГ правоохоронці затримали трьох псевдовиборців

«У день голосування на виборчій дільниці Новогребельської громади були присутні представники Вінницького обласного осередку політичної партії ВО «Батьківщина» – депутати Вінницької обласної ради Людмила Щербаківська і Владислав Рой, а також депутат обласної ради, голова фракції «УКРОП» у обласній Раді Григорій Зозуля. Представники політичних партій реєструвалися у журналі реєстрації, проте на кожній дільниці називались по-різному, підписуючись то депутатами, то кореспондентами газет і телеканалів», - повідомили в організації.

У громадянській мережі наголосили, що відповідно до частини 9 статті 27 закону України «Про місцеві вибори» право бути присутнім на засіданні комісії та у приміщеннях виборчої дільниці мають лише члени Центральної виборчої комісії, працівники секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців; кандидати в депутати, їх довірені особи, офіційні спостерігачі від кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії або кандидата в депутати); кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати на посаду старости, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата); офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації); представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування не дозволяється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні проходять перші місцеві вибори до 51 об'єднаної територіальної громади міста в 17 областях України. Виборці обирають депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. До складу цих 51 ОТГ увійшли 256 місцевих рад (міських - 7, селищних - 19, сільських - 230).