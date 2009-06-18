Шлапак: уряд маніпулює бюджетним розписом і звітує про перевиконання

Маніпулювання бюджетним розписом дає можливість уряду України звітувати про перевиконання державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Він нагадав, що за січень-травень 2009 року до державного бюджету мобілізовано доходів у сумі 79 млрд. 201 млн. грн., або 104,6% планових показників на даний період 2009 року.

«Звичайне маніпулювання бюджетним розписом, а також скидання в купу «і мух, і котлет» у частині загального й спеціального фондів держбюджету (уряд надає показники виконання держбюджету кумулятивно по загальному й спеціальному фонду – УНІАН) дає можливість уряду звітувати про перевиконання бюджету», – сказав О.ШЛАПАК

Також він зазначив, що виконання держбюджету в частині доходів по загальному фонду становило 99,76% до уточненого плану на відповідний період (надійшло 62 млрд. 467,6 млн. грн. при уточненому плані в 62 млн. 616,1 млн. грн.).

Крім того, О.ШЛАПАК повідомив, що згідно з першим варіантом розпису план на січень-травень ц.р. по загальному фонду становив 66 млрд. 509,8 млн. грн. і без урахування корекції плану відсоток виконання держбюджету по доходах становив би 93,9%, а планового показника на травень – 77%.

«Таке виконання досягнуто за рахунок декількох речей. Перша й головна полягає в тому, що уряд банально кожного місяця використовує практику, яка використовувалася й раніше, коли знижується план відповідно до бюджетного розпису», – зазначив О.ШЛАПАК.

За його інформацією, місячний план на травень відкориговано в бік зменшення на 4 млрд. 115,7 млн. грн. – із 17 млрд. 845 млн. грн. до 13 млрд. 729,3 млн. грн. – за рахунок зниження планових показників мобілізації ПДВ із ввезених в Україну товарів на 3,1 млрд. грн., а також плану по обов`язкових платежах, які мобілізуються ДПАУ, на 1 млрд. грн.

«Уряд і Міністерство фінансів за декілька тижнів до кінця травня, розуміючи, що цих доходів зібрано не буде, знижують показник до 13,729 млрд. грн. і звітують про виконання бюджету, зменшивши доходи більш ніж на 4 млрд. грн.: Держмитслужба – більш ніж на 3 млрд. грн. і ДПАУ – на 1 млрд. грн. Безумовно, таким чином можна виконувати бюджет як завгодно й коли завгодно», – підкреслив О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що відсоток виконання річного плану держбюджету по загальному фонду по доходах становив усього 34%. Водночас за п`ять місяців 2008 року надходження до загального фонду держбюджету (з урахуванням відшкодування ПДВ) становили 71 млрд. 043,8 млн. грн., або 42% річного плану й 111,3% плану на січень-травень 2008 року.

Загалом О.ШЛАПАК заявляє, що реальне виконання бюджету за п`ять місяців було нижче заявленого урядом. Без урахування корекції плану відсоток виконання держбюджету по доходах становив би 93,9%.

Крім того, він підкреслив, що досягнутий рівень наповнення прибуткової частини бюджету забезпечено завдяки перерахуванню Нацбанком у січні й квітні ц.р. річної суми перевищення доходів над витратами (4 млрд. 008,1 млн. грн.), а також сплаті ним до бюджету понад річний план 396 млн. грн. Так, на 1 червня ц.р. Нацбанк виконав річний план на 109,9% і перерахував до державного бюджету 4 млрд. 404,1 млн. грн.