Лавров знову заговорив про "захист" російськомовного населення України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ має намір «захищати співвітчизників» в Україні, де вони піддаються «гонінням», а також затребував від Заходу поважати російські «червоні лінії», як їх поважали під час «Холодної війни».

Про це він заявив в інтерв'ю російській газеті «Коммерсант».

«Якщо виходити з того, що у нас не може бути жодних інтересів у регіоні, в Євроатлантиці, тоді так, кордон Російської Федерації - «червона риска». Справа в тому, що у нас є законні інтереси, є росіяни, які відразу опинилися за кордоном, коли розвалився СРСР, у нас є культурні та історичні, тісні особисті й родинні зв'язки з нашими сусідами», - сказав глава російського МЗС.

За його словами, Росія має право захищати інтереси своїх співвітчизників.

«Тим більше, коли вони піддаються гонінням у багатьох країнах, коли їх права утискаються, як це сталося в Україні. В день перевороту було оголошено, що російську мову має бути обмежено», - зазначив Лавров.

На зауваження, що це рішення про скасування статусу регіональних мов не було скасовано, він заявив, що «так, але це прозвучало».

«Першою дією парламенту України після перевороту був закон про те, що російська мова має «знати своє місце». А місце це, грубо кажучи, по-простому було під лавкою. Ще через два дні прозвучали заяви, що росіяни ніколи не шануватимуть С.Бандеру і Р.Шухевича, тому росіян з Криму треба вигнати», - сказав Лавров.

Читайте такожУ Росії назвали чотири пріоритети щодо ДонбасуОчільник МЗС РФ обурився, що після його прес-конференції німецька газета надрукувала статтю, де вказала, що він пересмикує факти і видав «мирну демонстрацію кримських татар біля Верховної ради Криму (26 лютого 2014 року - УНІАН) за спробу вигнати росіян з півострова».

«Достатньо подивитися відеоролики тієї пори, коли Верховна рада була просто в оточенні бешкетуючих молодиків, не кажучи вже про «поїзди дружби» (ця теза - вигадка російської пропаганди - УНІАН), які Дмитро Ярош посилав до Криму», - підкреслив Лавров.

«Ця українська історія, історія перевороту, історія зради Заходу стосовно міжнародного права, коли угоду (21 лютого - УНІАН), підписану міністрами закордонних справ провідних країн Євросоюзу, було просто розтоптано (20 лютого РФ розпочала військову операцію із захоплення Криму - УНІАН). Після цього Євросоюз став нас переконувати, що так і має бути, і що тепер нічого вже не вдієш. Це, за великим рахунком, європейський ганьба. Констатуючи цю історичну даність, ми не замикаємося в собі, а хочемо виконати Мінські угоди», - заявив Лавров.

Він вважає, що «це була «червона лінія», так само як «червона лінія» була перейдена «за наказом» Михайла Саакашвілі у момент початку нападу на Південну Осетію, де стояли наші, осетинські і грузинські миротворці. Але грузинських миротворців вивели звідти за кілька годин до початку нелегітимної і абсолютно провокаційної атаки».

«У Росії є інтереси, і про це люди мають пам'ятати. У Росії є «червоні лінії». Я вважаю, що серйозні політики в Європі розуміють, що ці «червоні лінії» необхідно поважати, так само, як їх поважали під час «холодної війни», - підсумував Лавров.

Раніше Лавров заявив, що Україна, допустивши Майдан, порушила Будапештський меморандум, а не Росія, яка «так і не застосовувала» ядерну зброю проти української держави.