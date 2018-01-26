Україна у 2021 році матиме перспективу членства в Євросоюзі - Порошенко

Порошенко вважає, що Київ підтримуватимуть в цьому Польща та Литва.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Україна у 2021 році матиме перспективу членства у Європейському Союзі.

Про це глава держави заявив під час інтерактивної сесії «Центральна та Східна Європа: новий порядок денний для континенту?» на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

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«Україна у 2021 році за підтримки Литви та Польщі матиме європейську перспективу членства в Європейському Союзі», - сказав Порошенко, виступаючи на сесії разом з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Далею Грібаускайте.

Раніше повідомлялося, що Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і «схрещує пальці» за отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.