Порошенко про скарги Росії на санкції: "сказилися" не у Вашингтоні, а у Москві

Ціна російської агресії проти України в подальшому буде лише зростати, переконаний президент.

Російська агресія проти України в подальшому буде ставати для Москви все більш збитковою, заявив президент України Петро Порошенко.

Таку заяву президент зробив у Twitter, коментуючи реакцію російської сторони на нові санкції США.

Читайте такожМосква назвала російське вторгнення в Україну "надуманим приводом" для розширення санкцій США (відео)«Росія скаржиться, що «американський санкційний принтер сказився». Але сказилися не у Вашингтоні, а в іншій столиці, на протилежній півкулі. Ціна російської агресії проти України лише зростатиме – це вже аксіома. І результат роботи наших дипломатів», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у Сполучених Штатах Америки запровадили санкції проти заступника міністра енергетики Російської Федерації Андрія Черезова та низки енергетичних компаній. Зокрема, у список спеціально визначених громадян і заблокованих юридичних осіб (так званий SDN List) внесені імена 21-ї фізичної особи, серед яких значаться громадяни України та Росії, а також назви дев'яти компаній.

Крім того, у список секторальних санкцій (так званий SSI List) внесено найменування 12 кампаній, пов'язаних з нафтовою та газовидобувною компанією "Сургутнафтогаз".

Голова Комітету з міжнародних справ російської Ради Федерації Костянтин Косачов коментуючи нові санкції заявив, що американський "санкційний принтер" явно "сказився".