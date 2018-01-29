В президентському законі про антикорупційний суд є норми, які роблять суд недієздатним - Ситник

"В цьому законопроекті є спеціально створений ряд норм, спрямованих на те, щоб такий суд не зміг запрацювати на практиці", - зазначив голова НАБУ.

У президентський законопроект про антикорупційне суді, поданий до парламенту, спеціально закладено норми, що роблять практичну діяльність такого суду неможливою.

Про це заявив голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник на презентації результатів опитування Американської торгової палати про сприйняття бізнесом корупції в Україні.

«Я неймовірно радий, що у нас у парламенті є законопроект про антикорупційний суд. Звичайно, в цьому законопроекті є спеціально створений ряд норм, спрямованих на те, щоб такий суд не зміг запрацювати на практиці, але знову-таки, громадські організації відразу це помітили, написали про це», - сказав він.

Зокрема, голова НАБУ розкритикував зменшення ролі міжнародної панелі експертів у відборі суддів порівняно з рекомендаціями Венеціанської комісії, що зробить суд по-справжньому незалежним.

«Багато хто говорить, що участь міжнародних експертів у відборі суддів порушує суверенітет України. Але у відборі голови Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури брали участь міжнародні експерти. Це ефективний механізм», - сказав Ситник.

Крім того, голова НАБУ зазначив і розмиття підсудності, коли до компетенції суду входять, наприклад, справи, пов'язані з наркоманією.

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«Суд можна завалити справами про наркоманію, і справи про корупцію розглядатимуться менш ефективно і не так швидко», - підкреслив Ситник.

Також голова НАБУ відзначив і надмірні вимоги до кандидатур суддів.

«Кандидат повинен мати великий адвокатський, юридичний досвід, досвід роботи в міжнародних організаціях, не підпадати під люстрацію тощо ... Я таких людей не знаю. Охочих і так буде небагато. Перший суддя, який винесе вирок, буде героєм», - сказав Ситник.

У зв'язку з цим голова НАБУ спрогнозував жорстку дискусію в парламенті під час розгляду законопроекту.

«Парламент чекає жорстка дискусія, тому що потрібно не просто створити суд, а створити його таким чином, щоб він зміг виконувати поставлені перед ним завдання. А завдання його полягають у тому, щоб особи, викриті в корупції, були покарані», - підкреслив він.

Також Ситник заявив, що масштаб корупції на українських державних підприємствах «не описати ніякими словами», і він є основним джерелом політичної корупції - фінансування фракцій і партій парламенту, які б лобіюють власні інтереси.