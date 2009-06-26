Два губернатори розкритикували новий Бюджетний кодекс

Губернатори Рівненської і Полтавської областей відзначають істотні недоліки нової редакції Бюджетного кодексу України.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ зазначив, що вирішити проблему із збільшенням обсягів ресурсів, які передаються органам влади, можна і не приймаючи новий Бюджетний кодекс.

«Не було ніякої необхідності приймати сьогодні цей новий кодекс, оскільки практично все це можна було реалізувати в рамках того, що діє», – сказав В.АСАДЧЕВ.

Він також зазначив, що після перерозподілу надходжень залишається відкритою проблема з витратами, «адже вся витратна база залишається на тих територіях і рівнях, на яких і була».

«Виразної відповіді ми не одержали, окрім слів про те, що це буде покрито за рахунок держбюджету. Я не порушую питання, де ці кошти візьме державний бюджет, але це тільки зацентралізує систему. Адже якщо сьогодні ми можемо мати ресурс за рахунок перевиконання і самі розпоряджатися цими грошима, то тепер ми будемо змушені просто чекати, як виконуватиметься державний бюджет», – зазначив В.АСАДЧЕВ.

Він підкреслив, що тепер виникатимуть великі складнощі з ухваленням майже 12 тисяч бюджетів, а також з їх наповненням. При цьому, якщо виникатимуть проблеми з виконанням якогось місцевого бюджету і з`явиться потреба його зміни, то для внесення таких змін доведеться вносити зміни до держбюджету.

«Механізми, закладені в цьому кодексі, дуже нездійснені і вони набагато гірші за ті, які є сьогодні, – сказав В.АСАДЧЕВ. – Тому, з одного боку, більше ресурсів передається місцевим органам влади – це добра справа, а з другого боку – через які механізми це здійснюється?».

У свою чергу, голова Рівненської обласної державної адміністрації Віктор МАТЧУК зазначив, що до ухвалення нової редакції Бюджетного кодексу слід було створити фундамент, зокрема, завершити адміністративно-територіальну реформу і внести зміни до ряду нормативних актів.

«Якщо ми передаємо кошти на рівень сіл, то це обов`язково треба робити і це позитив у новому Бюджетному кодексі, але нам спочатку треба було провести адміністративно-територіальну реформу і зробити ці сільські громади більш-менш рівноцінними і такими за чисельністю, щоб можна було власними доходами хоча б трохи підтримувати чи утримувати самих себе», – підкреслив В.МАТЧУК.

За його словами, на сьогодні є села, в яких проживає всього кілька сімей, а є й такі, чисельність населення яких перевищує кілька десятків тисяч чоловік. «І то село – і то село, і там є рада – і там є рада. Яким чином цей Бюджетний кодекс зможе врахувати, притому що бюджети формуватимуться в Києві, особливості всіх цих 12 тисяч общин?», – сказав В.МАТЧУК.

На думку В.АСАДЧЕВА, при бажанні існуючі в новому Бюджетному кодексі недоліки можна усунути протягом тижня, підготувавши відповідні зміни. При цьому він підкреслив, що «якщо в основі (прийняття Бюджетного кодексу – УНІАН) є політична складова, то, звісно, всі спроби зробити його краще відкидатимуться».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутати з 436, зареєстрованих у залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Майже у повному складі за цей закон проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина і КПУ, а з фракції НУ-НС його підтримали 33 народні депутати.

Цим законом передбачений формульный розрахунок трансфертів прямих взаємин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

Як зазначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, які існують сьогодні.

Під час доповіді заступник міністра фінансів України Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ зазначив, що тепер «будуватимемо відносини безпосередньо, тобто безпосередньо з державного бюджету здійснюватиметься перелік міжбюджетних трансфертів за рішенням Верховної Ради України» в конкретні села, селища і міста.

24 червня перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив, що в Секретаріаті Президента продовжується вивчення змін до Бюджетного кодексу України.

Висловлюючи свою думку про документ, О.ШЛАПАК зазначив, що у нього є великі побоювання з приводу того, що Мінфін може зіткнутися зі складнощами під час розрахунку місцевих бюджетів, число яких значно збільшується. «Мене особисто хвилює тільки одне: яким чином сьогодні Міністерство фінансів може розрахувати 13 тисяч бюджетів. На мою думку, організаційно вони це завалять, хоча, можливо, я не маю рації. Але якщо в нас величезні проблеми з розрахунком 700 бюджетів, то що робитимуть коли їх буде 13 тисяч?» – сказав О.ШЛАПАК.