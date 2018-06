Активістка Femen роздяглася на Віденському балі через Порошенка

У Femen зазначили, що метою акції було сповістити спільноту, що Порошенкові "не місце на аристократичному рауті".

Активістка Femen влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту на Віденський бал в Австрії.

Про це повідомляється на сторінці Femen у Facebook.

Активістка Аліса Виноградова вийшла на червону доріжку і оголила груди, на її тілі було написано: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".

У Femen зазначили, що метою акції було сповістити спільноту, що Порошенкові "не місце на аристократичному рауті".

В коментарі Громадському у Femen повідомили, що активістка оголила груди у момент, коли президент України підіймався сходами на балкон.

Як повідомляв УНІАН, поїздка президента України Петра Порошенка на Віденський бал в Австрії обійдеться державному бюджету майже у 800 тисяч гривень. Зокрема, 8 лютого глава держави здійснив робочий візит до Австрії, в рамках якого він разом зі своїм австрійським колегою Александером ван дер Белленом відвідав Віденський оперний бал.