Активістка Femen роздяглася на Віденському балі через Порошенка
Активістка Femen влаштувала акцію проти президента Петра Порошенка під час його візиту на Віденський бал в Австрії.
Про це повідомляється на сторінці Femen у Facebook.
Активістка Аліса Виноградова вийшла на червону доріжку і оголила груди, на її тілі було написано: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".
Читайте такожFemen оконфузилися з новою оголеною акцією у Києві (фото)
У Femen зазначили, що метою акції було сповістити спільноту, що Порошенкові "не місце на аристократичному рауті".
В коментарі Громадському у Femen повідомили, що активістка оголила груди у момент, коли президент України підіймався сходами на балкон.
Як повідомляв УНІАН, поїздка президента України Петра Порошенка на Віденський бал в Австрії обійдеться державному бюджету майже у 800 тисяч гривень. Зокрема, 8 лютого глава держави здійснив робочий візит до Австрії, в рамках якого він разом зі своїм австрійським колегою Александером ван дер Белленом відвідав Віденський оперний бал.