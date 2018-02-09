Активістка Femen роздяглася на Віденському балі через Порошенка

02:17, 09 лютого 2018
Політика
9209 0
Активістка Femen протестувала проти Порошенка / фото facebook.com/femenukraine

Про це повідомляється на сторінці Femen у Facebook.

Активістка Аліса Виноградова вийшла на червону доріжку і оголила груди, на її тілі було написано: "Poroshenko, get the fuck out of the Ball!".

Читайте такожFemen оконфузилися з новою оголеною акцією у Києві (фото)

У Femen зазначили, що метою акції було сповістити спільноту, що Порошенкові "не місце на аристократичному рауті".

В коментарі Громадському у Femen повідомили, що активістка оголила груди у момент, коли президент України підіймався сходами на балкон.

Як повідомляв УНІАН, поїздка президента України Петра Порошенка на Віденський бал в Австрії обійдеться державному бюджету майже у 800 тисяч гривень. Зокрема, 8 лютого глава держави здійснив робочий візит до Австрії, в рамках якого він разом зі своїм австрійським колегою Александером ван дер Белленом відвідав Віденський оперний бал.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #активістка Femen показала груди#активістка Femen#Віденський бал#Порошенко в Австрії#Порошенко відвідав Віденський бал