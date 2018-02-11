Премії у сотні тисяч: ЗМІ розповіли, які надбавки отримують чиновники та керівники держкомпаній

В Україні величезна кількість державних компаній, акціонерних товариств, монополістів, які дуже рідко приносять прибутки до бюджету.

Українські чиновники щомісяця нараховують собі захмарні суми премій. А річні чи квартальні премі можуть сягати сотень тисяч чи мільйонів гривень.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Вони більше – не бідні, проте українцям досі наполегливо радять рахувати їхній скромний дохід за допомогою "окладів". Оклади в чиновників високого рівня і дійсно – в межах розумного.

"У мене і моїх колег, що очолюють Міністерство, посадовий оклад становить 5100", - сказав в грудні 2015 року голова Нацагентства державної служби Костянтин Ващенко.

Згодом він зазначив, що разом з надбавками на руки отримував близько 10 тис. грн.

Читайте такожСередньомісячна зарплата Корчак у першому півріччі 2017 року була 100 тисяч гривень - ЗМІ

Минуло два роки, і зарплата Костянтина Ващенка зросла вп'ятеро – 677 тисяч за рік (у середньому 56,4 тис. грн щомісяця). І це не все – вже під ялинку, 29 грудня він повідомляє про зміну майнового стану – ще 83 тисячі гривень щорічної премії. Журналісти ТСН.Тижня хотіли поговорити з керівником Нацагенції про преміювання держслужбовців, у тому числі і його самого. Проте серед праці та відряджень часу для інтерв'ю не знайшлося.

"Преміювання провадиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, зацікавленості в досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності державних службовців за доручену роботу або поставлені завдання".

У Нацагентстві із запобігання корупції (НАЗК) оклади в рази більші, ніж у державних установах. Агентство організували навесні 2016-го, але робота почалася лише 15 серпня – коли сюди передали електронний реєстр декларацій. А це – відповідь службовців НАЗК на запит ТСН. Виявляється, ще влітку 2016-го члени НАЗК виписали собі премії заднім числом:

"…голові Національного агентства Корчак Н.М., члену Національного агентства Скопичу О.Д. премія за травень-липень була виплачена в липні 2016…".

Цифри вражають - у липні 2016-го Наталія Корчак отримала 330 тис. 822 грн, з яких премія становила 165 тис. 411 грн. Нагадаємо, це тоді, коли агентство існувало фактично на папері, а про успіхи в його роботі годі було говорити. В інші місяці розмір премії коливався від 55 тис. до 11 тис. Щоправда, було кілька місяців, коли членів НАЗК позбавили премії – мабуть, через конфлікт з Кабінетом міністрів.

"Виникає питання – а за що вони отримують ці гроші? Якщо сфера електронного декларування провалена. Регулювання конфлікту інтересів провалено. Державне фінансування політичних партій провалено. Захист викривачів провалено. Формування антикорупційної політики держави провалено. Всі ці 5 базових функцій, які лягають на плечі НАЗК, вони всі провалені", - зазначив експерт РПР Олександр Леменов.

25 січня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман не зміг себе стримати. За його словами, деякі чиновники нараховують собі премії від 70 до 170% від посадового окладу.

"Треба вгамувати апетити. Зарплата маленька, але накручують надбавку. Не 70, а можна накрутити 170, розумієте?", - сказав Гройсман.

За два тижні до цієї заяви в ТСН розпочався підготовчий процес – журналісти розіслали десятки запитів у міністерства та відомства – і серед відписок та загальних фраз, якими, як правило, наповнені відповіді чиновників на інформаційні запити, почала по крихтах збиратися вражаюча інформація. Ось, наприклад, рядок із відповіді Адміністрації президента:

"Відповідно до чинного законодавства, система оплати праці державних службовців передбачає щомісячну (квартальну) премію як складову їхньої заробітної плати без визначення або обмеження індивідуального розміру премії".

Без визначення або обмеження індивідуального розміру премії - дійсно фантастична фраза.

Читайте такожХто з найбагатших чиновників країни отримує найбільшу соціальну допомогу (відео)

Премія глави Адміністрації президента Ігоря Райніна становила 247 тисяч гривень за весь минулий рік. Разом із окладом та іншими надбавками – а їх існує близько п'яти - він офіційно отримав 537 тисяч гривень. А ще в голови Адміністрації є 5 заступників – і в них премії не набагато менші. Загалом, як пишуть в офіційній відповіді, середня премія в Адміністрації становила 6,5 тисячі гривень.

Проте чиновники ухилилися від реакції на наступний запит ТСН, у якому хотіли дізнатися, скільки ж отримують керівники Адміністрації та відділів у ній щомісяця. Треба ж зрозуміти, хто тут улюбленці, а хто – опозиціонери.

"Державний службовець насьогодні – фактично залежний від премії. Якщо в тебе забирають премію за якісь порушення, то в тебе виходить менша половина зарплати", - говорить юрист Центру протидії корупції Олена Щербан.

Як зазначають журналісти ТСН, чиновник залежить від свого начальника, який на власний розсуд визначає, яку премію йому нарахувати. А начальник залежить від фонду оплати праці - його він повинен розподілити так, щоб дати премії власним улюбленцям. Щоб комусь дати більше – в іншого треба забрати. Але де тут ефективність та продуктивність з ініціативністю?!

"Я сама була свідком того, що людина реально запізнюється на хвилину на роботу і в неї забирають премію. Ставили людину з кадрів зранку на прохідній і з усіх, хто запізнювався на хвилину на роботу, знімали шматочок премії. І таким чином збирали ресурс, щоб заплатить, кому треба. Там у нас був підрозділ, який виконував вказівки керівництва і вони отримували премії в подвійному, потрійному розмірі. І до сих пір це працює у всіх державних установах", - зазначає Щербан.

Після гнівної промови прем'єра урядовці ухвалили постанову - збільшити відсоток окладу в сумі, яку отримує чиновник, хоча б до половини. Та якщо на держслужбі цю проблему з непропорційнійстю між окладом, преміями і надбавками можна "причесати" законом чи навіть постановою Кабінету міністрів, то на державних підприємствах ситуація складніша. В Україні величезна кількість державних компаній, акціонерних товариств, монополістів, які дуже рідко приносять прибутки до бюджету. Там менеджерам платять такі премії, що посмішка ніколи не покидає їхніх облич.

Журналісти повідомляють, що виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов має оклад більше 500 тисяч на місяць. А ще він може отримувати щоквартальну та річну премії. Квартальна – в розмірі трьох окладів – півтора мільйони. Щорічна керівника "Укрзалізниці" може складати 24 місячні оклади. Тобто більше 12 мільйонів.

"Це фактично збиткова інстанція. Чи заслужило керівництво цієї установи такі премії – запитання риторичне. Важко знайти особу, яка користується їхніми послугами і є задоволена", - каже Щербан.

Керівництво "Нафтогазу" – люди дуже прогресивні, вони отримують не зарплату, а винагороду. Річна винагорода голови правління Андрія Коболєва, скажімо, складає 19 мільйонів гривень. Його заступник Сергій Перелома за рік отримав 10,1 мільйона. Та восени минулого року 8 керівників "Нафтогазу" отримали ще й премії за виграш справи проти "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі. Відомо, що розмір премії дорівнював річному гонорарові. Тобто голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв до 19 мільйонів гривень зарплати отримав 19 мільйонів гривень премії. Утім тут хоч ясно, за що - програти могли фантастичні 56 мільярдів доларів.

"Разом із тим, велика зарплатня топ-менеджерам держкорпорацій - єдиний спосіб утримати тих, хто оперує сотнями мільйонів від розкрадання і залучити справді успішних керівників. Та є сумніви, що більша частина грошей, які порахували в цьому сюжеті, держава заплатила саме за високопродуктивну та ініціативну працю, підвищення її ефективності, і що там ще писали в листі від Мінсоцполітики. Премії і досі – цемент для старих правил і схем у чиновницькій піраміді, яку повинні фінансувати українці", - йдеться в сюжеті ТСН.