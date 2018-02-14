На консульстві Польщі у Києві вивісили "дошку польських злочинів проти України" (фото, відео)

На консульстві Польщі в Києві 14 лютого з’явився антипольський плакат.

У середу, 14 лютого, активісти "Чорного комітету" вивісили "дошку польських злочинів проти України" на приміщенні консульства Польщі в Києві.

На ній зображено контури Польщі та України в національних, біло-червоних та синьо-жовтих кольорах. З Польщі до України ведуть стрілки з написами: "окупація, полонізація, пацифікація, операція "Вісла", репресії та концтабори", передає "Польське радіо".

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Інформацію про цей інцидент підтвердив посол Польщі в Києві Ян Пєкло. "Перед консульством з’явилося кілька осіб, вони розгорнули цей плакат, сфотографували і швидко зникли", – сказав посол. За його словами, "коментар – зайвий, акція не мала масового характеру". Як пояснив Ян Пєкло, "це, радше, спроби різних груп, що намагаються здобути популярність".

У свою чергу, організація "Чорний комітет" у своєму повідомленні оголосила, що Польща використовує факт, що Україна перебуває у стані війни.

"Польща хоче приписати нам якісь злочини, але ми добре пам’ятаємо її злочини проти України. "Чорний комітет" наголошує: кожен народ має право на своїх героїв і ніхто не має права нав’язувати українцям свою правду. Ми будемо реагувати на будь-які прояви імперіалізму проти України і захищатимемо її суверенітет, якщо на це не здатні офіційні структури", – написав "Чорний комітет".