Гриценко вважає, що кадрові «торги» з фракціями - плата за коаліцію

Сьогодні прем’єр-міністр може звільнити будь-якого міністра і навіть саму себе, однак через безвідповідальність колективної сили – коаліції – у Тимошенко виникають серйозні проблеми з призначенням членів уряду. Про це в ефірі Першого каналу Українського радіо заявив голова всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція», народний депутат Анатолій Гриценко.

Він нагадав, як ще у жовтні минулого року наголошував на необхідності внесення серйозних кадрових змін в уряді, адже багато хто з міністрів просто не може ефективно працювати у кризових умовах, до того ж сама прем’єр Тимошенко охарактеризувала своїх міністрів як таких, що набивають власні кишені та зраджують національні інтереси.

«На превеликий жаль, у парламенті при обговоренні пропозицій на посаду міністра чи віце-прем’єра не ведуться розмови про те, з якою стратегією прийде людина чи які рішення прийматиме, - розповів народний депутат. - Відбувається лише торг, хто за кого проголосує, хто сяде на який матеріальний чи фінансовий поток. А дійсно професійну та ефективну людину працювати в уряді потрібно дуже довго просити», - зазначив він.

Такі «торги» з фракціями у парламенті Гриценко вважає платою за коаліцію. «Якби прем’єр незалежно від прізвища мав право формувати свою команду, набирати туди професіоналів і знав, що відповідатиме за їхню діяльність особисто, уряд працював би по-іншому. Не потрібно було б щоразу домовлятися з трьома чи чотирма фракціями у Верховній Раді», - переконаний народний депутат.

Саме з цих причин він наголошує на сильній президентській вертикалі виконавчої влади, що закладена у його проекті конституційних змін – Конституції Порядку.

«Я наполягаю на своїй пропозиції, щоб Президент, обраний народом, сам формував уряд і сам його очолював незалежно від того, що робиться у парламенті, - сказав Гриценко. - Переконаний, відповідальність повинна мати прізвище. А від голосування 240 чи 250 депутатів не може залежати стабільність уряду».

Разом з тим голова «Громадянської позиції» наголошує й на невизначеності кадрової політики прем’єра, через що страждають не лише міністри, які не розуміють, коли саме їх звільнять, а й країна, бо члени уряду, що сидять на валізах, не готові відстоювати якусь позицію чи пропонувати нову стратегію розвитку конкретної галузі.

«В той час, коли країна падає, потрібно максимально концентрувати усі зусилля, надзусилля людей для того, аби її врятувати. Водночас по парламенту кожного дня ходять міністри, яких Тимошенко вже не хоче бачити у Кабміні, і думають, як заручитися підтримкою депутатів, теж саме роблять і кандидати у міністри та віце-прем’єри, - розповів Гриценко. - Прем’єр перейшла точку незворотності. Тепер їй потрібно або далі торгуватися з фракціями і оновити уряд, щоб потім відповідально працювати, або просто розвести руками і сказати, що увесь склад уряду йде у відставку», - зауважив він.

Народний депутат переконаний, що забезпечити хоч якусь стабільність в економіці та соціальній сфері Тимошенко з існуючим складом уряду не зможе. Не здатен цього зробити і парламент, у якому Партія регіонів весь час блокує трибуну.

Голова «Громадянської позиції» переконаний, що сьогодні потрібно проводити рішучі зміни аби була досягнута відповідальність і не зникла можливість впливати на кадри.