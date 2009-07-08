Депутати пропонують посилити контроль за безпекою продукції

Народні депутати України пропонують посилити контроль за безпекою продукції на українському ринку. Це передбачено проектом Закону України «Про загальну безпеку продукції», підготовленим авторською групою під керівництвом народного депутата Юрія КАРМАЗІНА та зареєстрованим у парламенті (реєстр. № 3421 від 03.07.2009).

У проекті закону встановлено вимоги до безпечної продукції, визначено обов’язки виробника та розповсюджувача, а також відповідальність суб’єктів господарювання за виробництво та розповсюдження небезпечної продукції. Передбачено вилучення з обігу і відкликання невідповідної продукції та покарання порушників.

Згідно з проектом, продукція, яка розміщується на ринку, має відповідати встановленим вимогам безпеки. Товари повинні супроводжуватись необхідною інформацією у доступній для споживача формі. Інформація має містити ідентифікаційні ознаки виробника (для імпортованої продукції – виробника та імпортера) та самої продукції (а де можливо, її партії). Також найменування, місце знаходження (юридична та фактична адреса) виробника, загальну та власну назву продукції, застереження щодо використання продукції (якщо треба), позначку про наявність у складі продукту компонентів, які містять генетично модифіковані організми, наявність підтвердження відповідності, термін придатності, умови зберігання, дату виготовлення та інші відомості, передбачені законодавством України та нормативними документами.

Продукція, яка не має необхідної інформації, вважається потенційно небезпечною.

Проект закону передбачає створення спеціально органу, який буде моніторити безпеку продукції і зможе вживати належних заходів, включаючи повноваження накладати штрафи від 50 до 100 тис. неоподаткованих мінімумів громадян. Також проектом закону регламентовано порядок створення та функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про виявлену небезпечну продукцію.

Автори проекту закону запевняють, що його прийняття забезпечить відповідність законодавства України вимогам європейських директив, сприятиме розміщенню на ринку лише безпечної продукції, знизить рівень неякісної та фальсифікованої продукції, покращить функціонування внутрішнього ринку завдяки жорстким покаранням за введення в обіг і розміщення на ринку небезпечної продукції.