Янукович порадував Путіна

Український прем’єр Віктор Янукович відвідав з одноденним візитом Москву, де відбулися його зустрічі з російськими президентом Володимиром Путіним і прем’єром Міхаїлом Фрадковим.

За повідомленням російської урядової агенції новин, на порядку денному переговорів було питання підготовки візиту президента Путіна до Києва.

Російський провідник підтвердив намір відвідати Київ 22 грудня, принагідно зазначивши, що останнім часом активізуються контакти між двома країнами на всіх рівнях.

Він зокрема виділив енергетичну галузь, де, за його словами, Росія та Україна вийшли на завершальні домовленості.

У свою чергу Віктор Янукович запропонував створити міждержавну установу з розвитку транспортної інфраструктури та уніфікації транспортних тарифів, що на його думку може стати першим кроком на шляху побудови Єдиного економічного простору.

Спостерігачі привертають увагу до високої частоти відвідань українським прем’єром російської столиці, а також до того факту, що оголошений в останню мить візит до Москви відбувся напередодні планованої заздалегідь поїздки до Сполучених Штатів.

ВВС