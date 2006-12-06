Головатий вступився за Тарасюка і нарвався

Після рішення Шевченківського районного суду м. Києва про призупинення дії постанови Верховної Ради про відставку Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮК залишається міністром з усім обсягом повноважень, прав і обов’язків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту член фракції «Наша Україна» Сергій ГОЛОВАТИЙ.

За його словами, після рішення суду «цей акт (йдеться про постанову ВР – УНІАН) не має нормативної сили».

«Отже, статус міністра закордонних справ України на сьогодні той же, що був до прийняття Верховною Радою рішення про його звільнення, тобто з усім обсягом повноважень прав і обов’язків», підкреслив С.ГОЛОВАТИЙ.

У відповідь, перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК заявив, що ВР не повідомили про розгляд цього питання у суді, і тому представники парламенту не брали участі у судовому процесі.

Звертаючись до С.ГОЛОВАТОГО, А.МАРТИНЮК зазначив: «Сергій Петрович, ви як відомий юрист європейського масштабу, який звертався до наших колег і питав, чому не виконують рішення (йдеться про рішення Шевченківського суду щодо Б.ТАРАСЮКА – УНІАН), дозвольте Вас запитати: чому ви, будучи міністром юстиції України, разом з нині діючим Президентом не виконували цілу низку рішень судів з приводу звільнення Святослава ПІСКУНА? (з посади генерального прокурора – УНІАН)».

А.МАРТИНЮК наголосив, що йдеться про подвійні стандарти, оскільки С.ГОЛОВАТИЙ заявляє, що рішення судів необхідно виконувати, а сам їх у свій час не виконував.

«Все, що чинять судді, особливо судді Києва, - це є страшним правовим «беспределом», наголосив А.МАРТИНЮК.

За його словами, йдеться про те, що судді можуть відмінити чи то Указ Президента. Як приклад, він назвав рішення суду про поновлення Євгена ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА і рішення щодо генпрокурора.

У відповідь С.ГОЛОВАТИЙ нагадав, що справу С.ПІСКУНА на сьогодні розглядає Верховний Суд. За його словами, йдеться про те, що в даній ситуації «це не питання адміністративного суду, а це питання конституційної юрисдикції».

А.МАРТИНЮК на ці слова зреагував таким чином: «Правильно, і питання щодо Б.ТАРАСЮКА також справа не районного суду, а Конституційного Суду».