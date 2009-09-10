Безмежні пенсії визнані конституційними

Конституційний Суд України визнав неконституційним обмеження Кабінетом міністрів максимального розміру пенсій для окремих категорій громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за конституційним поданням 59 народних депутатів було оприлюднено сьогодні КС.

Зокрема, зазначається в рішенні, народні депутати звернулися з поданням для надання оцінки пункту 10 Постанови Кабінету міністрів України «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» від 28 травня 2008 року № 530.

Як зазначається в рішенні, оскаржений у поданні пункт Постанови визначає, що максимальний розмір пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) відповідно до низки законодавчих актів України, не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої згідно зі статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Максимальний розмір пенсії, призначеної (перерахованої) відповідно до Закону України «Про прокуратуру» (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат, встановлених законодавством), не може перевищувати 10 тис. грн. за місяць.

Розглянувши подання, Конституційний Суд зауважив, що Кабмін, виходячи зі статті 116 Конституції, повноважний вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, забезпечувати проведення політики, зокрема, у сфері соціального захисту. Зазначене свідчить, що уряд не наділений повноваженнями щодо встановлення розмірів пенсій. Таким чином, Кабінет міністрів, закріплюючи у пункті 10 Постанови граничні розміри пенсії для окремих категорій громадян, втрутився у сферу виключної компетенції законодавця всупереч положенням частини 2 статті 6, частини 2 статті 8, частини 2 статті 19, пункту 3 частини 1 статті 85, пункту 6 частини 1 статті 92 Конституції України.

Зважаючи на це, Конституційний Суд дійшов висновку про неконституційність пункту 10 згаданої постанови. Крім того, рішення КС має преюдиціальне значення при розгляді судами загальної юрисдикції позовів у зв’язку з правовідносинами, що виникли внаслідок дії положень, визнаних неконституційними.

Рішення КС є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не підлягає оскарженню.