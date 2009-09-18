Суд заборонив продавати Одеський припортовий за позовом Семенюк

Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив вживати будь-які заходи з приватизації ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, таке рішення суд ухвалив у якості запобіжних заходів у справі за позовом екс-голови Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про зупинку приватизації цього підприємства.

“Я вітаю це рішення суду, яке є не тільки справедливим, але й сміливим по суті, враховуючи те, який тиск сьогодні чиниться з боку людей прем‘єра на суди, - зазначає В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Я вітаю те, що і в Секретаріаті Президента дійшли висновку, що приватизація Одеського припортового заводу не відповідає національним інтересам України”.

“Як людина, яка майже 4 роки керувала Фондом, я чітко знаю, що рішення судів, так як і Укази Президента, мають виконуватися, як це робила я на посаді голови ФДМУ у 2008 році, коли уряд всупереч всім заборонам з боку Президента хотів продати це підприємство. Сьогодні будь-які дії Фонду з продажу ОПЗ після рішення суду і виходу Указу будуть абсолютно незаконними. Коли я подавала до суду, я хотіла показати, що не слід тільки писати лозунги “Закон – один для всіх”, а й реально доводити це своїми діями”, – заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Нагадаємо, як народний депутат 2,3,4 та 5 скликань ВР України В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 31 серпня 2009 року подала до Окружного адміністративного суду м. Києва позов з вимогою зупинити приватизацію ВАТ «Одеський припортовий завод» як незаконну.

У своєму позові В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО просить визнати протиправними нормативні акти, за якими здійснюється продаж акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», і до вирішення справи по суті заборонити Фонду державного майна вживати будь-яких заходів з підготовки та проведення цього конкурсу. Розгляд справи призначено на 7 жовтня 2009 року. Відповідачами за позовом про зупинку приватизації ВАТ “Одеський припортовий завод” виступають Кабінет міністрів України та Фонд державного майна України. В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО у своєму позові, зокрема, наголошує: приватизація Одеського припортового заводу суперечить чинному Указу Президента України від 6 березня 2008 року №200, яким введено в дію Рішення РНБО від 15 лютого 2008 року, де сказано : “Не допускати до затвердження Державної програми приватизації приватизацію підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави ”.

Як вона зазначає, Одеський припортовий завод – це стратегічне підприємство, яке до того ж займає монопольне становище на ринку, і воно не може бути продане до затвердження нової програми приватизації.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО звернулася до генерального прокурора України з проханням про вжиття заходів прокурорського реагування та вступу в судовий процес, а також подала звернення з проханням вступити в судовий процес до РНБО та Президенту України.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

ФДМУ 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення. Станом на 11 вересня до АМК звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення про участь в конкурсі з його приватизації.

Разом з тим, 17 вересня Президент України своїм указом №747/2009 призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод».

Коментуючи це рішення, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на Указ Президента.