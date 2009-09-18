Яценюк каже, що буде битися в судах за свій референдум

Народний депутат України, лідер громадської ініціативи «Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації ініціативних груп з проведення всеукраїнського референдуму із захисту Конституції України, - це порушення права українців на волевиявлення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Фронту змін”.

Він також наголосив: “мені не хочеться вірити в те, що Центральна виборча комісія за політичною мотивацією прийняла рішення щодо відмови понад 100 тисячам людей у їхньому волевиявленні, у їхньому бажанні захистити Конституцію держави, щоб унеможливити подальші зговори між Партією регіонів і БЮТ щодо форматування країни під себе, щоб країна вибирала президента, а не його призначали в парламенті 300 депутатів, які фактично сьогодні позбавлені будь-якої політичної волі”.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що “боротиметься до кінця”. «Ми оскаржимо рішення Центральної виборчої комісії”, - наголосив він.

Як відомо, А.ЯЦЕНЮК ініціював проведення всеукраїнського референдуму для захисту Конституції. В середині серпня у понад 300 населених пунктах всіх регіонів України пройшли збори ініціативних груп, які поклали початок всеукраїнському референдуму проти маніпуляцій із Конституцією. Їх учасники обговорили й затвердили питання, які буде винесено на референдум. Протоколи зборів направляються в Центральну виборчу комісію, яка має дати «зелене світло» збору 3 мільйонів підписів за проведення голосування.

На зборах громадян з проведення всенародного референдуму було підтримано три питання, які виносяться на голосування. 1. Чи затверджуєте (схвалюєте) ви нову редакцію частини першої статті 71 Конституції України наступного змісту: «Вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів та депутатів місцевих рад є вільними й відбуваються на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування»? 2. Чи затверджуєте (схвалюєте) ви частину першу статті 90 Конституції України наступного змісту: «Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Строк повноважень Верховної Ради України може бути продовжений лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану»? 3. Чи затверджуєте (схвалюєте) ви частину другу статті 154 Конституції України наступного змісту: «Зміни та доповнення до Конституції України можуть бути затверджені безпосередньо на всеукраїнському референдумі. Зміни та доповнення до Конституції України, затверджені на такому референдумі, є загальнообов’язковими і не потребують прийняття будь-яких рішень чи здійснення дій органами державної влади або їх посадовими особами»?

Як повідомляв УНІАН, під час засідання 17 вересня ЦВК відмовила у реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.