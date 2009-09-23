Луценко каже, що отримав експертний висновок на користь «Візира»

Державне підприємство “Держтехстандарт” підтвердило, що пристрій “Візир” може використовуватися співробітниками Державтоінспекції для встановлення швидкісного режиму транспортного засобу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

“Ми отримали відповідь від “Держтехстандарту” про те, що пристрій “Візир” в автоматичному та іншому режимах показує однакові дані й може використовуватися для встановлення швидкісного режиму об’єкту”, - сказав він.

Водночас міністр повідомив, що цей висновок разом з іншими МВС передасть до Генпрокуратури для проведення аналізу.

“Впевнений, що буде дана правильна оцінка нашими колегами… Сподіваюся, що чергова спроба знищити методи наведення порядку на дорогах буде зупинена”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня начальник прес-служби Генеральної прокуратури Юрій БОЙЧЕНКО повідомив газеті «Сегодня», що Генпрокуратура винесла припис начальнику ДАІ України Сергію КОЛОМІЙЦЮ з вимогою припинити штрафувати дорожніх порушників без їх відома. Тобто, тепер, згідно з розпорядженням ГПУ, працівники ДАІ мають зупиняти водіїв і разом з ними складати протокол, а не просто фіксувати «Візирем» перевищення швидкості, виписувати штрафи і надсилати поштою «листи щастя».

Якщо розпорядження не виконується, то водій може подавати до суду, повідомив Ю.БОЙЧЕНКО.

Генпрокуратура вважає, що використання «Візира» лише для фіксації порушень не відповідає конституційним правам, а також закону «Про міліцію».

Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр САВЧЕНКО запевнив, що Генпрокуратура не забороняла Державтоінспекції використовувати прилад «Візир» для фіксації перевищення автомобілями швидкісного режиму.

Довідка УНІАН. Пристрій «Візир» виробляється в Санкт-Петербурзі компанією «Ольвія». Вартість одного апарату в Росії становить близько 2,8 тис. дол. Візуально «Візир» нагадує звичайний ручний радар, який визначає швидкість руху автомобіля. Прилад забезпечує фіксацію інформації про дату, час і швидкість руху автомобіля (погрішність - 2 км/год.). «Візир» також може бути використаний як фотоапарат або відеокамера для зйомки місця ДТП.

Активно купувати «Візирів» департамент ДАІ почав у 2008 році. Як пише видання, до осені у нього вже було 90 приладів, а до кінця року було куплено ще 350 приладів на 6 млн. грн.

За даними ЗМІ, адвокати Національної правової палати вважають, що пристрій «Візир» не відповідає вимогам законодавства України. Технічні можливості приладу не дозволяють застосовувати його інспектору ДАІ як винятковий доказ правопорушення. Вони підкреслили, що при фіксації правопорушення інспектор зобов`язаний зупинити порушника, встановити його особу і скласти протокол, вислухавши його пояснення.