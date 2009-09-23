У Держдумі РФ кажуть, що резолюція сейму Польщі грунтується «на брехні»

У Держдумі Росії заявляють, що резолюція сейму Польщі щодо подій 1939 року ґрунтується “на брехні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це заявив перший заступник голови Держдуми РФ Олег МОРОЗОВ, коментуючи ухвалену сеймом Польщі спеціальну резолюцію щодо подій 1939 року.

«Останнім часом, на жаль, з`явилася мода на історичну брехню, причому зовсім не нешкідливу, а на догоду політичній кон`юнктурі, наростаючим політичним амбіціям, бажанню одержати матеріальні дивіденди за публічну словесну агресію відносно Росії і нашої російської, радянської і дорадянської історії. Спроби ці порожні і нікчемні, тому що історія така, яка вона є», - заявив О.МОРОЗОВ.

Він нагадав, що перед підписанням пакту Молотова-Ріббентропа, «всі країни Європи, і Польща зокрема, найактивнішим чином загравали з Гітлером».

«Мені здається, що ухвалена сеймом резолюція, на превеликий жаль - це ще й танок на кістках тих поляків, які віддали життя разом із мільйонами росіян, українців, білорусів, євреїв й інших європейців у боротьбі з фашизмом. Тому негідна політика, що грунтується на брехні, рано чи пізно одержить історичну оцінку і приречена на історичну поразку», - упевнений він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 вересня, сейм Польщі одноголосно схвалив спеціальну заяву у зв`язку із 70-ми роковинами нападу Радянського Союзу на поляків 17 вересня 1939 року, в якій засудив цю агресію.

У заяві Польщу названо «жертвою двох тоталітаризмів: нацизму та комунізму», а розстріл польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року «військовим злочином з ознаками геноциду».

«17 вересня 1939 року війська СРСР без оголошення війни напали на Польщу, порушуючи її суверенність та ламаючи основи міжнародного права. Підставою для агресії Червоної Армії став пакт Ріббентропа-Молотова від 23 серпня 1939 року між СРСР та гітлерівською Німеччиною. Таким чином учетверте поділено Польщу», - відзначено в ухваленій заяві.

Польські депутати закликали “до польсько-російського поєднання на основі історичної правди” й відмовитися від замовчування чи фальшування історичних фактів.

Раніше УНІАН повідомляв, текст цієї заяви викликав у Польщі бурхливі дискусії серед політиків, які майже три тижні не могли досягти компромісного варіанта.

Найбільша опозиційна партія «Право та справедливість» домагалася назвати Катинський злочин «геноцидом», а правляча «Громадянська платформа» намагалась злагодити формулювання, аби не ускладнювати і без того не прості відносини з Росією.

Водночас, майже 80% поляків заявили, що прем’єр РФ Володимир ПУТІН, який брав участь у заходах до 70-ї річниці початку Другої світової війни 1 вересня у Гданську, мав би вибачитися за введення радянських військ у Польщу 17 вересня 1939 року.