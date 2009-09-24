Президент України виступив на Генеральній Асамблеї ООН

Ющенко закликає ООН активно працювати над попередженням відновлення тоталітарних та імперських ідеологій у світі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає ООН активно працювати над попередженням відновлення тоталітарних та імперських ідеологій у світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на загальних дебатах 64-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що демократичний вибір України є незворотнім, і українці, як вільний народ, не сприймають жодної форми втручання у внутрішні справи суверенних держав, тиску на них чи виявлення авторитарного мислення у міжнародних зносинах.

«Ми пам’ятаємо ціну, яку заплатили наші батьки за нашу свободу, свободу Європи та світу і майбутню незалежність України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Згадуючи перемогу у Другій світовій війні, В.ЮЩЕНКО наголосив, що завдання всіх держав, які пам’ятають жахи фашизму, - не допустити жодного натяку на відновлення тоталітарної ідеології та її похідної – політики імперських амбіцій, що нехтують цінністю людського життя і порушують право народів на самостійне національне буття.

«Говорю про це, бо відчуваємо тривожні ожилі сигнали з минулого – від намагання поставити під сумнів саме існування нових незалежних держав до спроб заперечити власний погляд націй на своє минуле і майбутнє», - сказав він, висловивши занепокоєння зміною деякими країнами підходів і понять: «Справжньому співробітництву, відкритості і дружбі між націями вже не приховано протистоїть агресивний національний егоїзм, нехтування інтересами найближчих партнерів, диктат права сили».

За словами В.ЮЩЕНКА, відверті інформаційні війни, енергетичний і економічний шантаж, втручання у внутрішні справи не вкладається в цивілізовані рамки.

«І найважливіше – ми категорично засуджуємо і не приймаємо порушення основоположних міжнародних принципів, зокрема, територіальної цілісності і непорушності кордонів суверенних держав», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що всі члени ООН і особливо постійні члени Ради Безпеки ООН мають бути взірцем у дотриманні принципів міжнародного права, рівноправності народів і добросусідства.

«Наша держава діє у чіткій відповідності до цілей та принципів ООН і очікує цього від своїх партнерів і сусідів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Україна підтверджує намір набути членства у Раді Безпеки ООН у 2016-2017 роках

Україна підтверджує свій намір набути членства у Раді Безпеки ООН у 2016-2017 роках. За словами Президента України, наша держава є і завжди буде надійним партнером ООН у справах миру і безпеки.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що цього року він схвалив Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України.

В.ЮЩЕНКО запропонував Генасамблеї ООН розглянути додаткові заходи стосовно зміцнення правового захисту учасників миротворчих операцій.

Україна підтримує кроки США та Росії щодо нової угоди про нерозповсюдження ядерної зброї

Україна підтримує кроки США та Росії щодо укладення нової угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. В.ЮЩЕНКО нагадав, що 15 років тому Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Ми вітаємо кроки США та Російської Федерації стосовно нової угоди на заміну договору між США та СРСР про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року, термін дії якої завершується у цьому році», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, за його словами, Україна наполегливо розраховує на підтримку постійними членами Ради Безпеки ООН її пропозицій стосовно посилення гарантій безпеки неядерним державам, зокрема тим, які добровільно відмовились від ядерної зброї або її розробки.

«Це дасть важливий стимул для багатьох країн», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що Україна, у свою чергу, продовжуватиме діяти відповідально і конструктивно у справах військової і безпекової співпраці.

Україна ініціює заснування ради економічної безпеки ООН

Україна ініціює заснування ради економічної безпеки Організації Об’єднаний Націй. Президент України привітав рішення різних багатосторонніх форумів, спрямованих на боротьбу з глобальною фінансовою кризою.

При цьому він наголосив на важливій ролі ООН у цьому процесі.

«Можливо, варто повернутися до ідеї, яка раніше виголошувалася Україною і нещодавно низкою держав. Це – заснування Ради економічної безпеки ООН. Масштабність цієї пропозиції не повинна стати причиною відкласти або відхилити її розгляд», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він зауважив, що рішення про фінансування діяльності ООН у рамках регулярного перегляду шкали внесків має теж прийматися з урахуванням глобальної кризи.

Україна пропонує створити під егідою ООН регіональний центр боротьби з піратством

Україна пропонує створити під егідою ООН регіональний центр боротьби з піратством. Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що Україна цінує зусилля ООН і міжнародної морської організації у боротьбі з піратством, але вважає ці заходи недостатніми.

«Майже 70 тис. українських громадян працевлаштовані на суднах під іноземними прапорами. Будь-які зміни ситуації у водах світового океану прямо стосуються нас», - сказав Президент.

Він нагадав, що за останні 7 років пірати скоїли напади на 18 суден, на яких були українські громадяни. А лише за останні 9 місяців заручниками стали 35 українських моряків.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ця проблема втратила локальні ознаки і є небезпечною та загрозливою для всіх.

Він підкреслив, що Україна твердо і категорично ставить питання про вироблення єдиних і чітких підходів в боротьбі з піратами і захисту моряків.

«На наше переконання, Генеральна асамблея має виступити координаційним центром зусиль всіх спеціалізованих установ. Закликає до більш активної позиції тих членів ООН, які є головними країнами походження найманих працівників на суднах, і держави та організації, здатні вплинути на безпеку міжнародного морського судноплавства», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Від імені України пропоную уважно розглянути ідею створення в одній з країн Африки регіонального центру під егідою ООН, де були б представлені спеціалізовані установи, програми, фонди, політичні офіси для протидії піратству», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що Україна буде активно долучатися до всіх необхідних міжнародних дій і має намір приєднатися до військово-морської операції Європейського Союзу у боротьбі з піратством «Атланта».

«Як Президент України, закликаю Генеральну асамблею обговорити ці гострі і важливі питання на окремому засіданні», - сказав В.ЮЩЕНКО.