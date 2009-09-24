Певна розрядка між США і Росією дає шанс Україні

Україні потрібно продовжувати стратегічний курс на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур безпеки.

Таке переконання на прес-конференції в УНІАН на тему: “Глобальний світ та український вибір” висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

Аналізуючи останні події на міжнародній арені експерт звернув увагу на зміни у підходах основних гравців до формування глобальної системи безпеки. А саме, заяви Президента США Барака ОБАМИ щодо відмови США від намірів розгорнути систему ПРО в Європі та пропозиції нового генерального секретаря НАТО Андерса Фог РАСМУССЕНА посилити відносини з Росією та укласти пакт про співпрацю між НАТО, ОДКБ та ШОС.

В.КАРАСЬОВ вважає, що такі заяви свідчать про настання певної розрядки у відносинах між провідними країнами світу і це, на його думку, грає на користь нашої держави і підсилює її можливості вступити до системи колективної безпеки. “Розумний відступ Б.ОБАМИ дає шанс на розумний маневр і розумний наступ України на зовнішньополітичному напрямку”, - сказав політолог. Якщо США і НАТО не будуть сприйматися в Росії як вороги, додав він, то перспективи України стати членом Північноатлантичного альянсу суттєво зростуть.

За таких умов, переконаний В.КАРАСЬОВ, нашій державі не потрібно відмовлятися від стратегічного курсу на вступ до Європейського Союзу і НАТО, “не відступати і не намагатися пересидіти у нейтральній буферній сірій зоні”, а навпаки більш чітко формувати наше європейське майбутнє, у тому числі, і в безпековому та зовнішньополітичному вимірі.

На переконання експерта, вітчизняні Збройні сили потрібно реформувати, виходячи з того, що Україна вступить до НАТО через кілька років, що сьогодні потрібно адаптуватися до нового можливого формату співпраці НАТО, ОДКБ та ШОС. Більше зусиль, на його думку, потрібно зосередити на європейському напрямку, на поглибленні співпраці з ЄС, тим більше що перспектива вступу до НАТО дещо віддаляється.

До того ж, припускає політолог, така певна розрядка та зменшення ризиків для внутрішніх розколів може сприяти проєвропейському консенсусу українського політичного правлячого класу. Сьогодні, вважає він, варто думати, як подавати заявку до Європейського Союзу, інтенсифікувати співпрацю в рамках “Східного партнерства” і, безумовно, добиватися угоди про асоційоване членство.

“Сьогодні ситуація у Центрально-Східній Європі змінюється в напрямку відновлення позитивної динаміки співпраці у сфері безпеки... Тому потрібно без істерик продовжувати той зовнішньополітичний курс, який ми започаткували і проводимо в останні роки, а не ставити його під фундаментальний сумнів”, - наголосив В.КАРАСЬОВ.

А для того, щоб Україна була цікавою для Європи та світу, зазначив він, "ми повинні бути в ефективних зовнішньополітичних та економічних союзах”. “Іншого вибору немає”, - констатував експерт.